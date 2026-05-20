屏縣牛稠溪排水改善啟動 新建滯洪池

屏東縣牛稠溪排水改善，將拓寬渠道。（記者葉永騫攝）

屏東縣政府為徹底改善牛稠溪沿岸淹水問題，繼長興橋段整治完工後，昨天接續推動「牛稠溪排水改善工程（第二期）（含橋梁改建）」及「牛稠溪排水上游滯洪池新建工程」，縣長周春米表示，透過橋梁改建與增建滯洪池，除可全面強化防洪韌性，也將於滯洪池導入親水與遊憩設施，打造兼具防災、生態與休閒功能的共融公園，讓雨水治理空間轉化為鄉親日常休閒綠地。

周春米指出，牛稠溪排水因渠道斷面不足及橋梁阻隔影響排洪效能，總統賴清德在凱米颱風期間，南下屏東關心防災治水工程，核定近三十億元經費，加速推動縣內排水改善工程。

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渠道拓寬至15公尺 3橋梁改建

縣府水利處表示，牛稠溪下游排水渠道將從六公尺拓寬至十五公尺，長治第二公墓完成全區遷葬後，將轉型為兼具防洪治水與休憩功能的滯洪池公園，透過滯洪池先行收納雨水，讓原本集中湧入的水量得以調節，在下游渠道拓寬工程加速退水、上游滯洪池與下游排水系統雙重調節下，可大幅降低德榮村淹水風險。

「牛稠溪排水改善工程」總經費三億四百萬元，預計二〇二八年四月完工，總長一八二七公尺；工程內容包含新設混排塊石護岸、三面工護岸與固床工，並同步辦理豐南橋、十二號版橋及十三號版橋等三座橋梁改建作業。

滯洪池容納15萬噸 25年不溢堤

水利處表示，「牛稠溪滯洪池」由水利署核定一億四千八百萬元，預計明年十一月完工，設置面積八．五公頃、可容納十五萬噸水量的滯洪池，將排水標準提升至二十五年不溢堤，並採用自然砌石護岸、蜜源植物植栽及堤頂林蔭綠帶進行生態營造。

此外，場域內規劃有環池步道、水圳生態小徑與濱水沼澤區，並設置包含攀爬滑梯與繩索牽引設施的遊憩主題場，搭配通學綠廊、停車空間及廁所等設施，全面提升水岸遊憩功能。

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