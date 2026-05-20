「米王」獲獎金喪失老農津貼 農業部修法

池上老農吳阿森三年前獲全國稻米達人競賽冠軍，卻因獎金超過老農津貼排富規定，導致老農津貼遭停領一年。立委陳瑩接獲陳情後反映，農業部近日預告修正老年農民福利津貼申領及核發辦法，未來農民參與政府舉辦農業競賽所獲得的獎金，將認定為農業所得，不再影響老農津貼請領資格。

立委陳瑩接獲陳情後反映

今年七十八歲的吳阿森，十五歲開始種稻，擁有超過六十年耕作經驗，是池上知名「全國米王」。除長年投入農業生產，吳阿森也十分關心地方農業發展。陳瑩表示，政府鼓勵農民精進農業技術、參加競賽爭取榮譽，卻因制度問題反而失去老農津貼資格，對優秀老農並不公平。

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競賽獎金將認定為農業所得

陳瑩指出，依照老農津貼排富規定，農業所得以外之個人綜合所得稅各類所得總額超過五十萬元者，不得請領老農津貼。吳阿森獲得全國稻米達人競賽冠軍卅萬元，再加上地方政府及相關單位加碼獎勵後，總金額超過排富門檻，因此喪失一年老農津貼資格。

陳瑩向農業部反映此案並持續追蹤協調。農業部於五月十四日預告修正老年農民福利津貼申領及核發辦法第四條、第九條，明定老年農民參加政府機關自行或補助舉辦之農業競賽，所領取之競賽獎金，視為農業所得，同時領取農業競賽加發之競賽獎金者亦同，讓「獎勵變懲罰」不再發生。

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