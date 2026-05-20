鵝肉過期14年 柏昇冷凍食品夫妻起訴

高雄柏昇冷凍食品公司被檢舉販售逾期肉品，檢警查扣十二．四公噸逾期肉品。 （記者蔡清華翻攝）

高雄市仁武區柏昇冷凍食品公司供應肉品給多家星級飯店及餐飲業，遭檢舉販售逾期肉品，二〇二四年檢調查扣逾期肉品十二．四公噸，其中鵝肉部分過期超過十四年，橋頭地檢署偵結起訴負責人謝全勝、林桂菊夫妻檔，向法院求處重刑。

橋檢指揮調查站等單位，二〇二四年七月對柏昇冷凍食品倉庫、食品行、及負責人住處執行搜索，當場查扣逾期肉品共計約一萬二四五〇公斤。

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收購即將逾期肉品 改標再賣

經查，被告以低價大量收購即將過期的牛、豬、雞、鴨、鵝肉等各式冷藏肉品，重新混充包裝加以冷凍，經改標後以冷凍肉品出售，藉以拉長肉品效期牟利。

高市衛生局清查被查獲的逾期肉品中，鵝肉部分有效期為二〇一〇年五月八日，過期逾十四年，其他如下腳肉效期為二〇一六年、鴨肉二〇一八年、豬肉二〇二〇年、雞肉二〇二一年等。

流向不知情星級餐廳 檢求處重刑

這些逾期肉品流向不知情的台鋁、洲際、鴨寮街、聯上等星級餐廳，檢方認謝、林兩人涉犯刑法虛偽標示罪，以及詐欺罪嫌疑重大，分別諭知四十萬元及廿萬元交保。

檢方表示，被告視消費者大眾之食品安全為無物，犯後態度惡劣，建請法院從重量刑，不得給予緩刑，另建請法院科處柏昇公司罰金五百萬元，扣案之十二．四公噸逾期肉品沒入。

檢方指出，檢察官二〇二四年七月九日聲請扣押被告台銀存款七一三萬七千餘元，法院於七月十六日裁准，但被告已在七月十二日轉移帳戶內之現金，但被告二筆房屋，六筆土地共值一三五六萬元，仍遭凍結。

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