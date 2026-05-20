為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民團公布民意調查／北宜高鐵須換車轉乘 民眾改挺直鐵

    2026/05/20 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    公民幫推盟等公民團體，昨舉行「高鐵延伸宜蘭案 民意調查揭露」記者會。（記者黃宜靜攝）

    公民幫推盟等公民團體，昨舉行「高鐵延伸宜蘭案 民意調查揭露」記者會。（記者黃宜靜攝）

    交通部推高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）計畫，在環評、國發會審議通過後，民間仍出現反對聲浪；民團昨天公布調查顯示，民眾在考量到「換車轉乘」、「宜蘭城鄉發展失衡」、「建設成本」後，將更偏好直鐵方案，呼籲政府客觀評估，讓宜蘭人在完整資訊下重新選擇；對此，交通部鐵道局強調，採面對面訪談調查，有近八成民眾支持北宜高鐵，將持續秉持開放態度審慎推動。

    民團呼籲讓宜蘭人重新選擇

    公民幫推等民團委託典通公司進行「北宜新線鐵路民意調查」，於今年二月廿三日至三月一日，電訪十八歲以上、且有北宜路線旅運經驗者，並依居住地分成宜蘭縣、北北基桃、新竹以南縣市，以及花蓮台東縣民四組，完成有效樣本二九二四份，另也實地在礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮三大轉運站蒐集問卷。

    典通公司策略長蕭錦炎指出，調查發現，僅比較行車時間、班次密集度與票價時，民眾對高鐵、直鐵偏好差距不明顯，但在說明「換車轉乘」差異後，西部居民支持直鐵的差距拉開至三、四成；花東縣民、宜蘭交通場站的實體問卷受訪者更是有七成選擇直鐵。另外，在納入「宜蘭長期發展」、「建設與營運成本」議題後，發現民眾明顯偏好直鐵。

    質疑政府未提供背景資訊

    高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書質疑，政府指的「高鐵獲八成支持度」問的是沿線居民「支不支持高鐵」，但那份調查卻有四成受訪者表示首次聽到，政府也未提供背景資訊，「用完全相同的問題去做直鐵民調，也會得出超過八成支持。」

    鐵道局：面對面訪談 8成支持高鐵

    鐵道局澄清，二階環評期間執行的社會心理調查，是採面對面訪談，於完整說明計畫內容、資訊後意見蒐集，有七十九．六％受訪民眾支持，反映多數民眾期待高鐵建設提升東部交通便利性、區域均衡發展。

    鐵道局強調，計畫推動期間持續接獲地方民眾支持意見及相關連署，具相當民意支持基礎。該計畫攸關東部交通運輸韌性及國土均衡發展，會依既定程序，秉持專業、公開與審慎原則推動，以完整資訊及科學評估作為政策基礎，持續溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播