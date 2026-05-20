民團公布民意調查／北宜高鐵須換車轉乘 民眾改挺直鐵

公民幫推盟等公民團體，昨舉行「高鐵延伸宜蘭案 民意調查揭露」記者會。（記者黃宜靜攝）

交通部推高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）計畫，在環評、國發會審議通過後，民間仍出現反對聲浪；民團昨天公布調查顯示，民眾在考量到「換車轉乘」、「宜蘭城鄉發展失衡」、「建設成本」後，將更偏好直鐵方案，呼籲政府客觀評估，讓宜蘭人在完整資訊下重新選擇；對此，交通部鐵道局強調，採面對面訪談調查，有近八成民眾支持北宜高鐵，將持續秉持開放態度審慎推動。

民團呼籲讓宜蘭人重新選擇

公民幫推等民團委託典通公司進行「北宜新線鐵路民意調查」，於今年二月廿三日至三月一日，電訪十八歲以上、且有北宜路線旅運經驗者，並依居住地分成宜蘭縣、北北基桃、新竹以南縣市，以及花蓮台東縣民四組，完成有效樣本二九二四份，另也實地在礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮三大轉運站蒐集問卷。

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典通公司策略長蕭錦炎指出，調查發現，僅比較行車時間、班次密集度與票價時，民眾對高鐵、直鐵偏好差距不明顯，但在說明「換車轉乘」差異後，西部居民支持直鐵的差距拉開至三、四成；花東縣民、宜蘭交通場站的實體問卷受訪者更是有七成選擇直鐵。另外，在納入「宜蘭長期發展」、「建設與營運成本」議題後，發現民眾明顯偏好直鐵。

質疑政府未提供背景資訊

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書質疑，政府指的「高鐵獲八成支持度」問的是沿線居民「支不支持高鐵」，但那份調查卻有四成受訪者表示首次聽到，政府也未提供背景資訊，「用完全相同的問題去做直鐵民調，也會得出超過八成支持。」

鐵道局：面對面訪談 8成支持高鐵

鐵道局澄清，二階環評期間執行的社會心理調查，是採面對面訪談，於完整說明計畫內容、資訊後意見蒐集，有七十九．六％受訪民眾支持，反映多數民眾期待高鐵建設提升東部交通便利性、區域均衡發展。

鐵道局強調，計畫推動期間持續接獲地方民眾支持意見及相關連署，具相當民意支持基礎。該計畫攸關東部交通運輸韌性及國土均衡發展，會依既定程序，秉持專業、公開與審慎原則推動，以完整資訊及科學評估作為政策基礎，持續溝通。

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