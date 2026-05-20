自由日日Shoot》環境髒亂、食品逾期／桃園非法托育中心 10坪塞20嬰童

桃園區這家非法托嬰機構10坪空間擠滿20名嬰幼兒。（桃園市議員黃婉如提供）

桃園區一處藏身民宅的非法托育中心，不到十坪空間竟塞進廿名嬰幼兒，不僅環境髒亂、冰箱塞滿過期食品、奶瓶未確實消毒，桃園市府跨局處稽查過程還看到較大幼童在屋內跑來跑去，險些踩到嬰兒，讓人嚇得冷汗直流；市府查緝之後，部分家長還挺這家非法托育中心，認為「有個空間幫忙顧孩子就好」，讓人匪夷所思，形成共犯結構。

無證照女性、移工負責照顧

桃園市議員黃婉如說，這家非法托育中心由一對兄妹經營，負責人莊姓女子在中壢區開設合法幼兒園，今年三月在桃園區某社區非法收托廿一名嬰幼兒，被市府查獲開罰，事後竟搬遷到桃園區龍壽街一處民宅，在不到十坪空間「塞」了廿名嬰幼兒，其中七名是放學從幼兒園搭娃娃車到此，現場由一名無證照女性與二名外籍移工照顧。

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3月罰30萬 此次罰鍰還沒訂

桃園市府婦幼發展局調查，該托育機構雖有人員具幼教老師資格，向家長收取每人每月五千元照顧費，但從未立案，有公安、消防、照顧比例及健康管理等多項違法及缺失，三月被查獲已重罰卅萬元，這次再犯，巿府將依法加重裁處，金額還要會同教育局、建管單位研議。

此外，教育局官員表示，本案違法收托二歲以上幼兒，已違反幼兒教育及照顧法規定，將依法從重裁罰；都發及建管機關則表示，案址建物屬農業區農舍，未經許可作為托育使用，已違反土地使用及建築管理規定。

無法申請搜索票 查緝難度高

黃婉如質疑，部分非法托育機構藉由「家長客製化的需求」、「免延托費」吸引家長送托，實際上卻讓嬰幼兒暴露在高風險環境中，更令人憂心的是，此案是她與市府稽查人員到場蹲點許久，才有機會入屋查看，凸顯行政機關受限「不得私闖民宅」及行政法規無法申請搜索票，導致查緝難度高。

婦幼局長杜慈容表示，非法托育中心隱身一般住宅，市府若無具體事證就進入查看，恐涉侵入住居爭議，只能蹲點等待家長接送幼兒之際，伺機聯合查察，前晚十九名嬰幼兒均聯絡家長帶回，僅一名幼童因無法聯絡上家長，暫由家防中心安置。市長張善政強調，市府將持續掃蕩，守護幼兒安全。

部分家長：「有人顧就好」

據了解，如為合法托育中心，十坪空間約收托三至四名嬰幼兒，莊姓負責人被查獲當下，僅稱會配合調查；部分家長則對市府稽查大表不滿，反嗆官員「干擾上班作息」，並統一口徑辯稱每月每人僅收費五千元，只要有個空間幫忙顧孩子就好。

婦幼局副局長陳先琪表示，依兒童及少年福利機構設置標準第十一條，托嬰中心應置專任主管人員一人綜理業務，並置特約醫師或專任護理人員至少一人，每收托五名兒童應置專任托育人員一人，未滿五人者，以五人計。

桃園區這家非法托嬰機構存放許多過期食品。（桃園市議員黃婉如提供）

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