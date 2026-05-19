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    首頁 > 生活

    《低碳永續家園銀級認證》嘉市王田里 自辦「惜福客棧」做回收

    2026/05/19 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市王田里獲得環境部低碳永續家園銀級認證。（嘉義市環保局提供）

    嘉義市王田里獲得環境部低碳永續家園銀級認證。（嘉義市環保局提供）

    嘉義市東區王田里建立社區農園及推廣低碳飲食，在惜福公園入口設置資源回收中心「惜福客棧」，落實垃圾分類，並回收里民不用的小家電、安全帽、家具等，開放民眾免費領取再利用，近日獲環境部低碳永續家園評等「銀級」認證，為推動綠能減碳典範。

    王田里長馬久彥攜手社區發展協會總幹事陳青秀、環保志工建立社區農園，舉辦活動時不請外燴，以自給自足供餐方式推廣低碳飲食；社區自籌自辦資源回收中心「惜福客棧」，里民落實垃圾分類、資源回收，若有堪用的小家電及家具，經環保志工簡易修繕，提供民眾免費領取再利用；弱勢民眾如有變賣回收物需求，可協助整理回收物的方式取得回收物變賣，與社區互利互惠。

    陳青秀說，為實踐永續家園，善用社區周邊的小公園、嘉義公園、嘉義樹木園特色，讓落葉就地掩埋，作為樹木、植栽堆肥，減少垃圾量；社區舉辦講座、課程，教導里民善用當地自然素材，為自家庭園妝點，美化生活環境。

    嘉義市環保局長孫意惇表示，嘉義市參加低碳永續家園認證評等制度獲縣市最高評等銀級，全市共九個里取得銀級、六十九個里取得銅級，里層級取得銀級及銅級以上認證的占比率為全國第三、本島第一。

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