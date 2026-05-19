無市區公車、客運班次少 新豐人抱怨

竹縣僅新豐鄉沒有市區公車及幸福巴士，完全仰賴公路客運，加上YouBike站點也少，鄉民抱怨連連。圖為新豐街景。（記者廖雪茹攝）

「新豐鄉民不該淪為大眾運輸的二等公民！」新竹縣議員吳傳地表示，全縣目前僅新豐鄉沒有市區公車或幸福巴士，YouBike站點也很少，完全仰賴公路客運，但公路客運屢屢發生減班、脫班、甚至不定期停駛等狀況，造成許多新豐鄉民生活、就學不便，抱怨連連。

議員諷淪大眾運輸二等公民

縣府交通處指出，去年曾經請新豐鄉公所評估開辦幸福巴士，並爭取公共運輸計畫補助，但經過多次溝通，當時新豐鄉公所考量運量低，未提出申請需求。目前新豐鄉可使用的公車，包含公路客運五六〇六、五六一一、五六一二及湖口鄉幸福巴士新竹湖口線。

請繼續往下閱讀...

交通處說，幸福巴士或是幸福小黃由中央補助八十五％經費，地方政府只要負擔十五％，後續將待今年公共運輸計畫開放提案時，縣府會再建議公所評估申請補助開辦幸福巴士或幸福小黃。

公所考量運量低 未申辦幸福巴士

新豐鄉長徐煒傑表示，就他的觀察，新豐偏鄉地區的公車搭乘人數少，公路客運入不敷出，因此減班、班次少，公所將重新評估鄉親需求，並盤點相關資源，在預算許可下，提出幸福巴士和YouBike增設站點的申請計畫。

鄉長：將重新評估需求 盤點資源

吳傳地指出，全縣十三鄉鎮市竟只有新豐市區公車掛零，YouBike也僅十四站，且無前卅分鐘優惠，建議縣府向公路局反映，提高補助成本、司機補貼等，並立即介入協助鄉公所申辦幸福巴士，以免造成民眾生活困擾，還給新豐人應有的交通正義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法