為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    植物診療師進駐觀音 幫作物看病

    2026/05/19 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    26歲潘顯柔不怕髒、不怕曬，從實驗室走進田間，守護農民作物健康。（觀音區農會提供）

    26歲潘顯柔不怕髒、不怕曬，從實驗室走進田間，守護農民作物健康。（觀音區農會提供）

    極端氣候導致病蟲害挑戰日益嚴峻，為協助農民降低損失、穩定生產，觀音區農會導入植物診療服務，成為桃園十三區農會中唯一配置植物診療師的農會；畢業於國立中興大學植物病理學系的潘顯柔，是首屆植物診療師國考合格，廿六歲的她不怕髒、不怕曬，從實驗室走進田間，守護農民作物健康，服務短短一年，便成為農民口中可靠的「植物醫生」。

    觀音區農會總幹事江謝滺表示，過去農民遇到作物病蟲害多仰賴經驗判斷，容易出現重複用藥或誤判病因等情況，隨著二〇二五年植物診療師國考上路，農會積極引進專業人才提供技術支援，潘顯柔對農業充滿熱情，遇到病株無法立即判讀的狀況，總是立刻穿上雨鞋、戴起帽子直奔田間，每週也固定進行田間巡查，追蹤作物生長情況與病害發展，隨時調整防治與用藥建議。

    潘顯柔說，時序進入夏季後，瓜果實蠅與稻熱病成為近期最常見的病蟲害問題，農民詢問案件也明顯增加，忙碌時一個月可接到上百件諮詢案例，從病株判讀、田間巡查到防治建議，在田裡與辦公室間奔波，雖然工作忙碌，但能幫助農民解決問題、看見作物恢復生機，很有成就感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播