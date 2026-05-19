植物診療師進駐觀音 幫作物看病

26歲潘顯柔不怕髒、不怕曬，從實驗室走進田間，守護農民作物健康。（觀音區農會提供）

極端氣候導致病蟲害挑戰日益嚴峻，為協助農民降低損失、穩定生產，觀音區農會導入植物診療服務，成為桃園十三區農會中唯一配置植物診療師的農會；畢業於國立中興大學植物病理學系的潘顯柔，是首屆植物診療師國考合格，廿六歲的她不怕髒、不怕曬，從實驗室走進田間，守護農民作物健康，服務短短一年，便成為農民口中可靠的「植物醫生」。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，過去農民遇到作物病蟲害多仰賴經驗判斷，容易出現重複用藥或誤判病因等情況，隨著二〇二五年植物診療師國考上路，農會積極引進專業人才提供技術支援，潘顯柔對農業充滿熱情，遇到病株無法立即判讀的狀況，總是立刻穿上雨鞋、戴起帽子直奔田間，每週也固定進行田間巡查，追蹤作物生長情況與病害發展，隨時調整防治與用藥建議。

請繼續往下閱讀...

潘顯柔說，時序進入夏季後，瓜果實蠅與稻熱病成為近期最常見的病蟲害問題，農民詢問案件也明顯增加，忙碌時一個月可接到上百件諮詢案例，從病株判讀、田間巡查到防治建議，在田裡與辦公室間奔波，雖然工作忙碌，但能幫助農民解決問題、看見作物恢復生機，很有成就感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法