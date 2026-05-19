守護行人 桃市強化斑馬線照明

桃園市點亮斑馬線，正開發低成本、易維修照明設備，保障行人夜間更安全。（記者李容萍攝）

交通局開發成本低、易維修、能普遍化推廣設備 最快8月試辦

為保障行人夜間及雨天行走更安全，民進黨桃園市議員許清順昨在市政總質詢時，以台南市試辦「發光斑馬線」為例，藉由投影警示系統提醒行人和右轉用路人注意，減少視覺死角而發生意外風險，同時增加斑馬線及周遭亮度，民眾普遍反映不錯，希望桃園也能跟進，導入科技保護行人通行安全。交通局長張新福表示，正自行開發低成本、易維修的照明設備，並著手盤點照明不足路口，最快八月試辦。

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議員舉台南發光斑馬線 籲科技輔助

許清順昨展示利用AI技術模擬的發光斑馬線效果圖，他表示，台南市四月間在四個路口試辦，利用地面LED燈光投射、感應警示系統及夜間照明設備，當行人接近或穿越時，自動啟動閃爍警示，提醒來車注意，有效提升能見度與反應時間。

許清順說，交通安全不能只依靠駕駛人自律，還要透過智慧科技輔助改善道路環境，希望市府優先盤點學校周邊、社區巷口及高風險無號誌路段，逐步建置智慧安全設施。

當夜間或下雨天視線不良時，駕駛視線容易受到影響，傳統標線往往看不清楚，若能有「智慧發光斑馬線」將燈光直接投射在斑馬線上，對於小孩、孕婦與長者的安全有極大保障，籲請市府盡快尋找適當場域導入，希望蘆竹區先行試辦。

張新福回應，台南市案例是由廠商提供場域進行示範計畫，桃園市也有類似規劃，由交通局同仁自行開發行穿線上方的照明設備；市府自行開發是希望做出「成本便宜、構造簡單、容易維修且能普遍化推廣」的產品，預計兩個月內拿出具體雛型。

養工處已在路口推動「雙色溫」路燈設計

張新福說，市府養護工程處已在路口推動「雙色溫」路燈設計，透過路段黃光、路口白光來提高辨識度，整體成效良好。不過部分路口仍有照明死角，交通局將進一步盤點，針對照明仍顯不足或行人穿越需求較高的行穿線，優先評估導入新式照明設備，並於今年八月挑選出合適的路口試辦，在設備模組開發完成後，再視實施成效推廣至全市。

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