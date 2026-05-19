苗縣推華德福實驗教育 家長憂併校

苗栗縣政府推動BOT華德福實驗教育，可能進駐頭份市海岳山莊教育用地案，民進黨縣議員陳光軒昨在議會定期大會中質詢，此案引發家長焦慮，擔心鄰近流東里的信德國小會廢校或併入斗煥國小，影響學生受教權，縣長鍾東錦答詢時保證，信德國小不會退場，也不會被裁併。

鍾東錦：信德國小不會退場或裁併

頭份市海岳山莊開發案回饋二．四三公頃教育用地，縣府擬推動BOT案，今年二月台中市私立磊川華德福實驗教育學校提出華德福教育機構BOT計畫構想書。縣府已委託規劃促參前置作業，預計七月底前公告，七月進行民間提出可行性評估評選，預計十月公告最優申請人。

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陳光軒質詢指出，華德福教育推動案引發地方熱烈討論，家長更感到焦慮，擔心鄰近的信德國小廢校，或併入斗煥國小，影響到學生受教權，他強調並非反對華德福教育，而是希望苗縣府有相關配套措施，準備好後再推動。

鍾東錦答詢，信德公辦民營實驗教育，將於今年八月一日期滿，民間團隊將退場，信德屆時將改回縣立小學，目前教育方式不會改變，縣府正積極尋找接手的企業，希望持續實驗教育。

鍾東錦指出，華德福實驗教育縣府正委託規劃促參前置作業，還沒有得標，華德福與信德、斗煥國小會有一定區隔，信德國小不會併校，也不會退場。

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