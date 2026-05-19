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    首頁 > 生活

    萬華攤商控訴魚果市場損鄰 卻遭密集稽查

    2026/05/19 05:30 記者董冠怡／台北報導

    台北市萬華區富民路一五五巷攤商四月底開記者會，控訴魚果市場改建工程施工損鄰，攤商昨召開記者會表示事後遭「查水表」，十八天被稽查四次，還被問「是不是有得罪人？」議員鍾小平質疑是得標廠商中華工程找人檢舉，要求市府應稽查中工施工中的工地「反制」。市府表示是接獲民眾檢舉，但未開罰；中工受訪駁斥「報復檢舉」說，強調鄰損爭議尚待最終鑑定結果出爐。

    遭檢舉的蘇女士表示，繼承店舖以來，過去久久一次稽查，四月廿九日開記者會後，十八天內接連被檢舉食品、違停佔道，衛生局、警察局來了四次。富民路一五五巷住戶代表黃女士指出，由於舉報頻率太密集，稽查人員還問「是否有得罪到誰？」

    查水表？ 中工駁斥報復檢舉

    昨再陪同召開記者會的鍾小平質疑是中工找人檢舉，呼籲廢止「一九九九」專線，避免成為受人利用的工具，也要求市府稽查魚果市場、雙星大樓等中工工地「反制」。

    中工回應，「報復檢舉」一說「毫無所悉」，鄰損爭議已委請第三方公正單位進行專業鑑定，後續將依鑑定結果及相關法令規範處理。代辦工程的新建工程處補充，若鑑定結果屬施工廠商責任，將要求負責。衛生局、警察局都說，接獲民眾陳情依法稽查。

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