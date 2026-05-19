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    首頁 > 生活

    滅鼠投藥憂生態浩劫 新北環保局：物理防治為主

    2026/05/19 05:30 記者賴筱桐、黃子暘／新北報導
    針對鼠患危害，新北市已完成全市第一次大規模清潔消毒。（環保局提供）

    針對鼠患危害，新北市已完成全市第一次大規模清潔消毒。（環保局提供）

    「見鼠地圖」認知作戰？ 市長︰高風險區都有老鼠

    雙北鼠患嚴重，新北市議員張維倩昨質詢指出，新北五月八日大規模清消後，仍不時出現老鼠蹤跡，她憂心戶外投藥容易讓鼠屍暴露街頭，有衛生安全疑慮，藥劑恐讓毛小孩誤食，釀成生態浩劫，要求市府建立投藥SOP與公告機制。環保局長程大維表示，目前以物理防治為主，戶外投藥有指引，也會張貼告示。

    議員促建立SOP 避免毛孩誤食

    針對有民代指老鼠從高雄過來，國民黨立委徐巧芯說「見鼠地圖」是認知作戰，市議員邱婷蔚詢問市長侯友宜的看法。

    侯友宜回應，漢他病毒疫情發生後，市府第一時間啟動因應作為，新北也有一例個案，衛生局展開疫情調查，了解感染源是否與老鼠相關，市府啟動跨局處的鼠患防治作為，推動環境清理，落實中央「防鼠三不」指示。

    侯友宜認為，全台每個縣市都有老鼠，不用管牠們從哪裡來，新北的事情要自己負責。老鼠較常出現的地方是市場、管道間、空地等，新北目前列管三九六四處高風險區域，結合民政體系，加強巡查與環境整頓。

    程大維說明，為避免影響生態，當物理防治達到極限，才會考慮化學防治（投藥），餌劑放在盒子內，戶外投藥有指引及原則，投藥前三天會公布地點並搭配告示，民眾可向清潔隊、里辦公處索取老鼠藥，採實名制並進行用藥觀念宣導，目前以物理防治為優先。

    老鼠熱區街友多 促加強關懷

    市議員李倩萍表示，街友常集中在老鼠出沒熱區，恐不慎接觸老鼠唾液、尿液、糞便等，要求市府加強關懷、宣導，如有不適症狀儘速就醫；市議員彭一書說，猛禽也是滅鼠幫手，要求市府提出防窗殺的窗貼補助，保護鳥類。

    侯友宜表示，市府針對各大場館清消，也有定時關心街友，針對防治窗殺部分，市府均有宣導。

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