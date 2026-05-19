新北第二總圖設計遭疑抄襲 議員促第三方鑑定

新北市府規劃利用市立圖書館三重分館原址新建市立圖書館第二總館。圖為第二總圖設計圖。（新北市新聞局提供）

斥資40億 李倩萍接獲陳情指高度雷同深圳龍華書城 侯友宜︰請建築師公會釐清

新北市府規劃在市立圖書館三重分館原址新建市圖第二總館，市議員李倩萍昨在議會質詢表示，有建築師陳情，第二總館疑似與中國深圳的龍華書城外觀、設計核心雷同，要求市府邀請第三方公正單位審查鑑定，並在契約要求，如未來涉及智慧財產權爭議，應由得標公司負擔賠償責任。市長侯友宜說，會請建築師公會協助釐清；文化局長張䕒育表示，智財權爭議賠償在契約中有相應規範。

請繼續往下閱讀...

九典建築師事務所︰了解訊息中

得標的九典建築師事務所表示，相關訊息了解中，以新北市府回應為主。

李促檢視契約 釐清賠償等責任

李倩萍說，陳情人質疑，第二總館與龍華書城的核心設計理念、室內空間定位疑高度雷同，外觀均以「打開的書本／頁」為概念，內部空間定位也是「打造市民／城市客廳」；市府斥資四十億元推動重大建設，應在發包與審查階段嚴格把關，以免有智慧財產權爭議的設計方案過關後涉入國際訴訟，市府可能蒙受工期延後等損失，更有損形象。

李倩萍要求市府啟動審查，請第三方公正單位比對以昭公信，文化局應檢視契約條款，明定若經查證抄襲或侵權屬實，得標廠商須承擔全額賠償、解約及沒收履約保證金等法律與經濟責任。

文化局長︰契約中有相應規範

侯友宜承諾，「會請建築師公會來看這件事」。張䕒育也補充，此案建築師團隊徵選，皆依循政府採購法辦理，並經公開評選程序，綜合考量建築師能力、設計創意、工程經驗及服務費用，以公正評選機制選出建築師團隊，此案規劃設計需符合著作權法，並於契約中載明，若違反規定將依法辦理，市府也會請建築師公司說明。

另外，李倩萍反映，第二總館距離周邊捷運站約有十幾分鐘步行路程，民眾可能會騎機車前往，目前僅規劃二百個機車格，還要扣除四十八名員工的停車量能，如舉辦一場大型活動，根本不夠用。

正進行規劃設計 預計明年施工

侯友宜回應，機車格已提升到二五一格。文化局補充，第二總館建物規劃地上八層、地下三層，總樓地板面積約四萬平方公尺，目前正在規劃設計階段，已完成基本設計，預計今年完成細部設計、舊館拆除及工程發包，明年施工，目標二〇三一年完工；停車空間規劃依建築及使用需求整體評估配置，將設置機車停車位二五一格、汽車停車位三六四格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法