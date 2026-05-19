花蓮總預算爭議 內政部︰依縣府編列數通過

花蓮縣今年總預算案因府會針對馬太鞍溪堰塞湖災後重建預算爭議無解，內政部昨決定尊重縣府編列預算內容通過，縣議會可依照地方制度法賦予法定職權監督，在會期內安排縣府首長進行專案報告；議長張峻表示，議會將嚴格監督預算執行，要求公開透明，確保災後順利重建。

張峻：嚴格監督執行 確保公平分配

張峻說，尊重中央依法做的決定，縣議會從來沒有「故意卡預算」，也不是「不審預算」，議會真正關心的是在花蓮經歷重大災害後，縣府如何把每一分納稅人的錢用在最需要的地方，尤其內政部函文中也提到兩項重點，包括「馬太鞍溪災後重建經費規劃」及「各鄉鎮市補助款分配公平性」，這些問題本來就應該公開透明，接受民意監督。

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張峻指出，議會已函文邀請花蓮縣長徐榛蔚率相關局處首長進行專案報告，希望把事情向縣民說清楚、講明白，但至今縣長仍未到議會完整說明；今年縣府握有歷年來最高的總預算四百多億元，是全體納稅人血汗錢，未來仍會持續嚴格監督預算執行，確保災後重建、地方建設與各鄉鎮市資源分配，都能達到公平與有效。

縣府指出，內政部昨已函復，認定預算案合法，同意全數通過，縣府始終秉持依法行政，堅守花蓮鄉親權益。徐榛蔚高度重視馬太鞍災後復建工作，分別於去年十月卅一日、今年五月十五日，兩度赴議會報告災後復建進度，並在議會監督下，讓災區早日恢復安定生活。

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