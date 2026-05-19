「街道醫生」改善票選 東海商圈冠全國

東海商圈「台灣大道五段三巷」人車爭道嚴重。 （記者黃旭磊攝）

台灣大道5段3巷攤商、人車長期爭道 建設局︰分階段設人行道

內政部國土署今年推出「街道醫生」計畫，鼓勵全民提案票選優先改善人行環境道路，東海商圈街道改造陣線表示，「台灣大道五段三巷」票數二萬六千多票為全國最高票，巷內聚集東海、靜宜大學及弘光科大人潮，四十多年來攤商與人車爭道，陣線總召陳翔庭希望早日改善「行人地獄」的景象。

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台中市建設局回應，東海別墅附近路寬約九公尺，後續與交通局等單位研議，並邀請東海大學、民團與當地商家協商，分階段設置實體人行道，也要設置行人優先區或時段性行人徒步區。

民團怒吼守護行人路權

東海商圈街道改造陣線、東海大學第一屆學生會長郭達鴻、時代力量台中黨部執行長鄒明諺、小民歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊等人，昨天在台灣大道五段三巷口怒吼「守護東海行人路權」，台中市議員張家銨、林孟令及國民黨市議員李中也派員到場，眾人對於人車爭道、壓縮行人空間及消防救災隱患已無法忍受。

轄區烏日警分局表示，當地聚集人潮車流，行人與汽機車爭道嚴重，去年六月曾發生機車誤觸油門撞進店門意外。

東海商圈街道改造陣線總召、社會系大三生陳翔庭說，「街道醫生」投票活動於昨天截止，由東海大學學生發起的「東海商圈街道改造陣線」取得壓倒性勝利，以突破兩萬六千票驚人票數，刷新該項投票開辦歷史新高。

張家銨指出，東海商圈路段長期存在人車爭道與行人空間不足問題，過去多次會勘始終未見市府改善，此次由東海學生團體累積超過二萬六千票的訴求，已是明確民意表達，市政府不應再忽視或拖延。

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