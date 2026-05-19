潭子「廢床墊牆」600米長 挨批易生鼠患

台中市議員賴朝國不滿潭子區清潔隊內堆置廢棄床墊已八、九個月，長達近五、六百公尺。 （賴朝國提供）

清潔隊內堆置9個月 議員建議引進多功能破碎機 環保局︰委外處理流標2次

全國每年廢棄床墊約九五．一萬張，國民黨市議員賴朝國昨天在市議會質疑，潭子區清潔隊內堆置廢棄床墊已八、九個月，長達近五、六百公尺，已堆成像萬里長城般的床墊牆，尤其現值夏季，不但擔心蚊蟲滋生且會造成老鼠橫行，但是環保局都未處理，要求應比照苗栗縣政府引進多功能破碎機去化，可加快處理。

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調度部分床墊送他地處理

環保局長吳盛忠表示，因為委外進行傳統機械破碎及廢鐵標售作業已流標二次，現正積極辦理發包作業中，目前廢彈簧床墊約兩千八百床，皆依規放置於隊部場區及向台糖承租土地範圍內，未堆置於道路旁，現場亦持續辦理環境消毒及病媒防治作業，並先行調度部分床墊送往指定場所進行後續破碎處理。

清潔隊員徒手拆解進度慢

市議員賴朝國昨天在市議會痛批，潭子區清潔隊內已堆了長達五、六百公尺長廢棄床墊，而且已八、九個月了，廢棄床墊內有金屬彈簧，具半廢半資功能，但是環保局不用機械來拆解，卻要清潔隊員用徒手拆解，一天根本拆不了幾床，而且這些廢棄床墊原本是交由外面的廠商去處理，不明白現今卻改由清潔隊員徒手去拆解，進度慢就愈堆愈多。

他更不滿的指出，市府在五月十六日啟動「台中NO鼠」的鼠患預防計畫活動，請各區環保志工投入環境大清消，認為市府應針對老鼠會藏匿的地方下去清掃、消毒，像清潔隊堆置廢棄床墊的地方，才是老鼠藏匿及病菌滋生的地方。

苗栗縣建立統一處理機制

賴朝國更直指，苗栗縣長鍾東錦近期針對縣內「廢棄床墊去化問題」，指示環保局建立全縣統一處理機制，積極推動參考苗栗市公所的經驗，引進多功能的機械破碎設備來達到棉、鐵自動分離，可加速廢床墊處理效率，台中市做不到，苗栗做到了。

環保局表示，有關導入多功能機械破碎設備處理床墊，因為環保局已有相關測試經驗，考量後續雜質分離及回收處理效益，目前仍以委外專業機械破碎方式，為較穩定且有效的處理模式。

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