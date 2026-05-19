為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    潭子「廢床墊牆」600米長 挨批易生鼠患

    2026/05/19 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市議員賴朝國不滿潭子區清潔隊內堆置廢棄床墊已八、九個月，長達近五、六百公尺。 （賴朝國提供）

    台中市議員賴朝國不滿潭子區清潔隊內堆置廢棄床墊已八、九個月，長達近五、六百公尺。 （賴朝國提供）

    清潔隊內堆置9個月 議員建議引進多功能破碎機 環保局︰委外處理流標2次

    全國每年廢棄床墊約九五．一萬張，國民黨市議員賴朝國昨天在市議會質疑，潭子區清潔隊內堆置廢棄床墊已八、九個月，長達近五、六百公尺，已堆成像萬里長城般的床墊牆，尤其現值夏季，不但擔心蚊蟲滋生且會造成老鼠橫行，但是環保局都未處理，要求應比照苗栗縣政府引進多功能破碎機去化，可加快處理。

    調度部分床墊送他地處理

    環保局長吳盛忠表示，因為委外進行傳統機械破碎及廢鐵標售作業已流標二次，現正積極辦理發包作業中，目前廢彈簧床墊約兩千八百床，皆依規放置於隊部場區及向台糖承租土地範圍內，未堆置於道路旁，現場亦持續辦理環境消毒及病媒防治作業，並先行調度部分床墊送往指定場所進行後續破碎處理。

    清潔隊員徒手拆解進度慢

    市議員賴朝國昨天在市議會痛批，潭子區清潔隊內已堆了長達五、六百公尺長廢棄床墊，而且已八、九個月了，廢棄床墊內有金屬彈簧，具半廢半資功能，但是環保局不用機械來拆解，卻要清潔隊員用徒手拆解，一天根本拆不了幾床，而且這些廢棄床墊原本是交由外面的廠商去處理，不明白現今卻改由清潔隊員徒手去拆解，進度慢就愈堆愈多。

    他更不滿的指出，市府在五月十六日啟動「台中NO鼠」的鼠患預防計畫活動，請各區環保志工投入環境大清消，認為市府應針對老鼠會藏匿的地方下去清掃、消毒，像清潔隊堆置廢棄床墊的地方，才是老鼠藏匿及病菌滋生的地方。

    苗栗縣建立統一處理機制

    賴朝國更直指，苗栗縣長鍾東錦近期針對縣內「廢棄床墊去化問題」，指示環保局建立全縣統一處理機制，積極推動參考苗栗市公所的經驗，引進多功能的機械破碎設備來達到棉、鐵自動分離，可加速廢床墊處理效率，台中市做不到，苗栗做到了。

    環保局表示，有關導入多功能機械破碎設備處理床墊，因為環保局已有相關測試經驗，考量後續雜質分離及回收處理效益，目前仍以委外專業機械破碎方式，為較穩定且有效的處理模式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播