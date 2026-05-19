為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    駕照吊銷逾3年 重考需上駕訓班

    2026/05/19 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    交通部昨預告被吊銷駕照三年以上者，要重新進入駕訓班完成訓練，才能考照，新制六月卅日上路；考照示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    交通部昨預告被吊銷駕照三年以上者，要重新進入駕訓班完成訓練，才能考照，新制六月卅日上路；考照示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    交通部預告 新制6月底上路

    去年新北市三峽七十八歲余姓老翁開車衝撞學童致多人死傷後，為擺脫行人地獄惡名，交通部分階段推動改革措施，昨天預告新措施，被吊銷駕照三年以上者，要重新進入駕訓班完成訓練，才能考照，新制六月卅日上路。

    交通部去年提出「駕照管理三策略」，包括「加強考照鑑別度」、「強化違規行為回訓矯正」及「高齡換照」，訂定目標為「每年降低七％」死亡人數。

    根據公路局統計，每年被吊銷駕照超過三年的汽機車駕駛各約五千人次，現行規定吊銷期過了之後，駕駛可直接再考駕照。

    交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯說明，為強化回訓矯正制度，預告修正「道路交通安全規則」、「受終身不得考領駕駛執照限制重新申請考驗辦法」、「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」，未來吊銷駕照超過三年者，須重新進駕訓班上課結訓，才可以考照。

    若違規上路視同無照駕駛，可依道交管理處罰條例，機車處一萬八千至三萬六千元罰鍰、汽車處三萬六千至六萬元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播