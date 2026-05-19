駕照吊銷逾3年 重考需上駕訓班

交通部昨預告被吊銷駕照三年以上者，要重新進入駕訓班完成訓練，才能考照，新制六月卅日上路；考照示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

交通部預告 新制6月底上路

去年新北市三峽七十八歲余姓老翁開車衝撞學童致多人死傷後，為擺脫行人地獄惡名，交通部分階段推動改革措施，昨天預告新措施，被吊銷駕照三年以上者，要重新進入駕訓班完成訓練，才能考照，新制六月卅日上路。

交通部去年提出「駕照管理三策略」，包括「加強考照鑑別度」、「強化違規行為回訓矯正」及「高齡換照」，訂定目標為「每年降低七％」死亡人數。

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根據公路局統計，每年被吊銷駕照超過三年的汽機車駕駛各約五千人次，現行規定吊銷期過了之後，駕駛可直接再考駕照。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯說明，為強化回訓矯正制度，預告修正「道路交通安全規則」、「受終身不得考領駕駛執照限制重新申請考驗辦法」、「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」，未來吊銷駕照超過三年者，須重新進駕訓班上課結訓，才可以考照。

若違規上路視同無照駕駛，可依道交管理處罰條例，機車處一萬八千至三萬六千元罰鍰、汽車處三萬六千至六萬元罰鍰。

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