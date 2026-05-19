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    首頁 > 生活

    近萬名病友陷入停藥焦慮 醫界籲鬆綁IBD健保給付

    2026/05/19 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    醫界呼籲政府重新檢視發炎性腸道疾病（IBD）健保給付規範，放寬進階藥物與換藥限制，降低青壯年病友的人生衝擊。（台灣腸保健康協會提供）

    醫界呼籲政府重新檢視發炎性腸道疾病（IBD）健保給付規範，放寬進階藥物與換藥限制，降低青壯年病友的人生衝擊。（台灣腸保健康協會提供）

    今天是「世界發炎性腸道疾病日」，不過台灣近萬名發炎性腸道疾病（IBD）病友面臨延遲治療與停藥風險，醫界呼籲政府重新檢視健保給付規範，放寬進階藥物與換藥限制，降低青壯年病友的人生衝擊。

    發炎性腸道疾病好發青壯年

    此病好發於廿至四十歲青壯年，台灣腸保健康協會公布「2026 IBD病友現況調查」顯示，約六成四的病友因疾病反覆發作、難以預測，長期感到壓力與低落，嚴重影響求學、工作與人生規劃。

    國際治療目標須內外雙控

    亞東醫院進階內視鏡科主任鍾承軒表示，IBD屬於自體免疫疾病，不能只看表面症狀是否改善，臨床約四成病人雖症狀改善，但內視鏡仍看得到潰瘍，因此國際治療目標強調「內外雙控」的深度緩解，不只症狀消失，還要達到黏膜癒合，才能真正降低復發與手術風險。

    不過，現行健保制度卻讓不少病友陷入「停藥倒數」焦慮。鍾承軒指出，目前中重度病患須先接受至少六個月傳統藥物治療，才能申請進階藥物，但類固醇長期使用恐造成月亮臉、骨質疏鬆等副作用，免疫調節劑也可能導致白血球低下與嚴重掉髮，病友也常因外觀改變失去自信。

    更令人擔憂的是，即使病情穩定，仍可能面臨被要求停藥。鍾承軒提醒，停藥後約有二成至四成病友會在半年到一年內復發，反覆發炎恐導致腸道狹窄、廔管，甚至再次切腸，重新用藥後還可能因產生抗體，導致藥效下降。

    台灣腸保健康協會理事長陳冠仰呼籲政府重新檢視健保給付規範，放寬早期使用進階藥物與換藥限制，讓病友不再活在復發與停藥恐懼中。

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