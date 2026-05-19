首戰歐洲女子資訊奧賽 我奪2銀2銅

我國首度組團參與「歐洲女子資訊奧林匹亞競賽」就拿下好成績！團員由左至右依序為銀牌北一女楊岳蓁、銅牌延平中學鄧涵云、銅牌新竹女中陳瑀萱、銀牌武陵高中吳沛宸。（台師大提供）

台灣女性科技教育寫下重要里程碑！我國今年首度組團參加「歐洲女子資訊奧林匹亞競賽（European Girls’ Olympiad in Informatics，EGOI）」，在全球六十七個參賽國、二百五十位選手中斬獲二銀二銅，展現我國女學生在資訊科學領域的優秀實力。

EGOI由瑞士發起，是國際具代表性的女性中學生程式競賽。今年我國代表團由台師大資工系教授李忠謀、副教授柯佳伶，以及陽明交通大學生物醫學資訊研究所教授蘇家玉共同帶隊，率四位優秀女學生赴義大利切塞納蒂科參賽。

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其中北一女楊岳蓁獲銀牌，個人排名第四十七名；武陵高中吳沛宸也獲銀牌，個人排名第五十五名；北市私立延平高中鄧涵云獲銅牌，個人排名第八十九名；新竹女中陳瑀萱亦獲銅牌，個人排名第一百零七名。

李忠謀表示，因過往資訊競賽中女學生參與比例相對較低，積極於國內推展培力行動，透過系統化課程與友善學習環境，鼓勵更多女學生接觸競賽程式與資訊學習，進而於今年組團出國比賽。盼吸引更多女學生投入STEM領域，持續拓展台灣女性資訊科技人才的國際視野與競爭力。

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