教學正常化推行13年／兒盟調查 逾8成國中生早自習仍要考試

兒盟發布2026台灣國中教學正常化調查，發現教學現場不正常已成常態。（兒盟提供）

國中會考剛落幕，兒盟昨發布「二〇二六台灣國中教學正常化調查」，發現教學正常化雖已推行十三年，仍有逾八成國中生早自習要考試，近六成常被借課，半數國中生更被校方取消下課、挪用午休，並且私校比公立嚴重，導致近二成學生重度疲勞，呼籲加強實質督導。

大考逼近 58.7％被借課

教育部二〇一三年起推行教學正常化，因父母重視升學風氣不減，至今國中教學現場早自習考試、被借課等屢見不鮮。

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兒盟針對全台超過二千名國中生問卷調查，結果指出，雖整體指標比二〇一五年調查時進步，但落實速度顯然無法跟上政策腳步，借課比例雖從二〇一五年八十二％降到五十八．七％，仍近六成學生有被借課經驗，如大考時間接近，考試、體育、美術等課程易被犧牲。

政府規定學校不可以在自習、課間或午休時間考試，兒盟調查指出，仍有八十二．九％國中生曾在早自習考試，雖比二〇一五年的九十三．九％略低，但改善牛步，學校為規避教育部規定，常用「練習」名義發考卷，呈現「假練習、真測驗」。

半數取消下課、挪用午休

此外，有四十九．三％國中生曾因受處罰、趕課、考前加強念書等原因被取消下課，私中比例達五十四．四％，高於公立國中的四十八．七％，這也導致學生身心疲勞，五十六．七％國中生有中等以上疲勞，十九．二％重度疲勞，無法正常作息。

近2成每天睡不到6小時

還在長身體的國中階段，學生卻因為課業壓力難睡飽，兒盟指出，調查顯示僅廿．八％國中生睡足八小時，十九．五％每天睡不到六小時。在升學壓力最重的九年級，高達五十七．八％學生每天睡眠未滿七小時。

兒盟建議，政府應針對親師生三方加強宣導、強化實質督導、檢視制度緩解學生身心負荷，並加強關注學生面臨的升學壓力。

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