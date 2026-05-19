自由日日Shoot》留外想取得牙醫資格 須通過實習、二階國考

以國外學歷參加國考的學生通過牙醫師第一階段考試後，可以向衛福部申請選配分發「臨床實作訓練」，通過臨床實作訓練並繳驗實習期滿成績及格證明後，以其國外學歷可參與國考第二階段，考試通過後，會收到考選部核發醫師考試及格證書，再向衛福部申請醫師證書，即可成為合格醫師。示意圖。（資料照）

新竹縣竹北市光和數位牙醫診所爆出聘僱無照牙醫看診，該無照牙醫雖自國外牙醫學系畢業，但尚未完成臨床實作訓練並通過第二階段國考，因此不具備牙醫師身份，不得從事醫療行為。

「醫師法」規定，自公立或立案之私立大學、獨立學院或符合教育部採認規定之國外大學、獨立學院牙醫學系、科畢業，並經實習期滿成績及格，領有畢業證書者，得應牙醫師考試。

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國內牙醫系學生，通常會在求學時第三、第四年參加第一階段國考，畢業前經過一年到一年半的臨床實習後，通過臨床技能測驗，接著畢業後報考第二階段國考，考試通過後，會收到考選部核發醫師考試及格證書，再向衛福部申請醫師證書，即可成為合格醫師。

以國外學歷參加國考的學生通過牙醫師第一階段考試後，可以向衛福部申請選配分發「臨床實作訓練」，衛福部會依國內醫事人力供需狀況核算，逐年訂定並公告選配分發的名額，以今年來說，國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額為五十名。

通過臨床實作訓練並繳驗實習期滿成績及格證明後，以其國外學歷可參與國考第二階段，通過後與國內牙醫系學生相同，取得考選部核發醫師考試及格證書並向衛福部申請醫師證書後，也能取得合格醫師身份。

衛福部口腔健康司司長張雍敏指出，竹北案涉案的無照牙醫可依「醫師法」廿八條，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科卅萬元以上、一百五十萬以下罰金。

另容留密醫者可依據「醫療法」第廿八之四條處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分一個月以上一年以下或廢止其執業執照，情節重大者，並得廢止其醫師證書；診所則可依據「醫療法」第一〇八條開罰五萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並視情節處一個月以上、一年以下停業處分，最重可廢止開業執照。

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