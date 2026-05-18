4.2億修復 台中州廳恐淪昂貴辦公室

台中州廳花費數億修復，預計八月將再次開放由文化局進駐。（中市府提供）

文化局8月將進駐 僅1樓辦展 強調會強化藝術展覽功能

記者黃旭磊／專題報導

國定古蹟台中州廳，在歷經五年多斥資四億二千多萬元修復，預計今年八月將再次開放由文化局進駐，同時九月公共空間加入展覽元素，而如何在辦公及文化藝術中讓古建物效果加乘？而不只是一個花了很多錢的昂貴辦公室？則值得再觀察。

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百年國定古蹟 和洋風格氣派

州廳意指台灣日治時期「州政府」辦公所在，在一八九五年至一九四五年，約五十年間行政區劃，以一九二〇年後州廳制持續時間最長，有台北、新竹、台中、台南及高雄等五州州廳；台北州廳（國定古蹟）現為監察院廳舍，新竹州廳仍為市府辦公廳舍，台南州廳修復後，作為國立台灣文學館及文化部辦公廳舍使用，高雄州廳供高雄地方法院及鼓山警分局使用，因分局重建，成為台灣唯一遭拆除州廳。

有馬薩式屋頂、老虎窗

各地州廳因森山松之助設計，包括台南、台北及台中州廳都採「馬薩式屋頂」，與台灣總督府（今總統府）有類似西洋巴洛克與日治氣派壯麗風格，屋面常設大型「老虎窗」（屋頂窗），台南州廳內部更保留神祕「貓道」維修空間。

前市長林佳龍規劃純博物館

台中州廳修復再利用，原本前市長林佳龍想引入知名博物館做全面性藝術使用，這計劃在盧秀燕上任後改變，文化局未來將進駐，但保留一樓公共空間規劃展覽使用；對此，議員江肇國擔心，最後花了近六億修復的古蹟，會變成最昂貴的辦公室；也有民眾擔心，等公務員全部進駐，不會有一般民眾特地前往古蹟觀看展，如何增加效益？議員黃守達則表示，目前每年展覽僅四個檔期，只有文化局既有人力支應，策展及營運的能量是否足以支撐？

議員質疑如何增加古建物效益

對此文化局強調，州廳承載百年歷史記憶，目前正緊鑼密鼓進行再利用工程，文化局進駐除了增加古蹟再利用的功能，也會強化藝術展覽功能。

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