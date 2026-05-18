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    首頁 > 生活

    青螺沙嘴小燕鷗消失 專家控施工破壞棲地 澎縣府︰鼠患嚴重

    2026/05/18 05:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    家指出工程頻繁，是小燕鷗消失主因，但澎湖縣政府認為是鼠患。（澎湖縣政府提供）

    家指出工程頻繁，是小燕鷗消失主因，但澎湖縣政府認為是鼠患。（澎湖縣政府提供）

    今年澎湖青螺沙嘴小燕鷗產卵地，小燕鷗族群突然消失，高雄市野鳥學會常務監事羅柳墀提出警訊，往年繁殖高峰期約可觀察到二四〇多巢，但今年五月初僅剩個位數巢數，如今正值繁殖高峰期，現場卻看不到任何小燕鷗鳥巢，歸咎於縣府施作工程所致。對此，澎湖縣政府認為是鼠患問題嚴重。

    青螺沙嘴是澎湖縣政府公告的小燕鷗繁殖棲地，小燕鷗屬第二級保育類野生動物。羅柳墀指出，今年縣府在小燕鷗繁殖季前進行採沙與航道清理工程，導致沙嘴範圍持續縮小、棲地環境明顯改變，已嚴重影響小燕鷗繁殖，由於工程車輛頻繁進出並將地面壓實，使小燕鷗無法順利築巢與產卵，最終導致重要的繁殖棲地在繁殖高峰期間陷入一片死寂，指控澎湖縣政府及主管機關恐已違反《野生動物保育法》。

    澎湖縣府表示，沙嘴疏浚工程在去年底即已完工，今年青螺沙嘴在第一批小燕鷗抵達產卵後族群就消失，委託澎湖野鳥學會進行調查，發現是當地鼠患嚴重，會偷取鳥蛋吃，導致小燕鷗發現有危險性，集體遷徙他處。

    農漁局將在青螺沙嘴小燕鷗管制期（五月一日至七月卅一日）結束後，展開環境清消，消除鼠患，迎接小燕鷗重新歸隊，在當地築巢繁衍。

    青螺沙嘴為澎湖小燕鷗重要棲地，新生命在此出生繁衍。（澎湖縣政府農漁局提供）

    青螺沙嘴為澎湖小燕鷗重要棲地，新生命在此出生繁衍。（澎湖縣政府農漁局提供）

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