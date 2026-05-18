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    首頁 > 生活

    高雄三民公園升級 中軸改造11月底完工

    2026/05/18 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市三民公園最終僅移植廿棵病樹，保留大部分綠蔭中軸隧道。（議長康裕成提供）

    高雄市三民公園最終僅移植廿棵病樹，保留大部分綠蔭中軸隧道。（議長康裕成提供）

    逾40年「民主聖地公園」改善聚賭、機車亂闖等問題 2期工程明年8月完成

    有「高雄民主聖地公園」之稱的三民公園進行大改造，工程進度順利，第一期預計今年十一月底完工，第二期預計明年八月完工，讓這處兼具民主記憶與休憩功能的綠色地標再度重生。

    賭博、街友等 親子不願來休憩

    面積約五公頃的三民公園，設有民主言論廣場，但長期被聚賭、街友、交通等三大問題困擾，導致家長不太願意帶小朋友來。首先，有些民眾常聚集在公園下棋或打牌，疑有賭博行為；其次，公園內的椅子或圖書館前，入夜後常有街友睡覺；第三是民眾貪圖方便，騎機車穿越公園的行為屢見不鮮。

    康裕成︰中央地方攜手投入1.5億

    高市議會議長康裕成指出，陪伴地方超過四十年的三民公園，也面臨樹穴空間不足、缺乏無障礙規劃、綠帶空間品質不佳、道路鋪面破損、夜間照明不足等問題；在地方期盼下，中央與地方攜手投入一．五億元經費改造，並在環團與她的協調下，修正原先計畫移除六十一棵大樹的方案，最終僅移植廿棵病樹，保留大部分綠蔭中軸隧道。

    2期改善公園兩側、球場及廁所

    公園處表示，目前第一期「公園中軸帶改善工程」進度已達十一．三六％，預計今年十一月廿七日完工；第二期「公園兩側、球場及廁所改善工程」已公告招標，預計明年八月完工。

    康裕成近日偕同立委李昆澤視察工程進度，她強調，三民公園是在地市民高度使用的場域，年久失修也衍生諸多亂象，需透過完整改造計畫一步到位，並減少施工黑暗期，她要求市府務必如期如質完工，讓這處兼具民主記憶與休憩功能的綠色地標再度重生。

    市議員張博洋則期盼改造後的三民公園，能成為周邊學校生態教育的場所，讓圖書館與公園的互動性更大，新的草皮能辦露營活動、固定有市集或不插電的黃昏演唱會，呈現全齡式的共融公園。

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