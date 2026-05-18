台東標線人行道複雜 壓縮停車空間惹怨

台東市中華路人本交通改善完成，綠色漆面左側狹窄路面是路肩，可以停車，引發熱議。（記者黃明堂攝）

台東市中華路與桂林北路口近期完成人行道改善工程，原意在推動「以人為本」的交通政策，但縣議員張國洲指路段設計不良，使用兩個月已發生逾十次車禍。縣府交通處長劉俊毅表示，這是配合新的政策，將儘速與地方居民進行意見交流與溝通。

設計不良 2個月車禍逾10次

台東市中華路從桂林北路到仁義北路的路段，最近出現複雜的標線系統，依縣府的定義，最裡側綠色漆面是人行道，往路中央依序是路肩、機車道、混合車道，很多駕駛人搞不清楚，沿線店家更抗議停車空間完全遭排擠，嚴重影響生意，已聯名向縣府陳情。

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縣府︰配合政策 將與居民溝通

張國洲指出，新劃設的人行道縮減原有的行車空間，更在人行道與機車道之間出現了定義模糊的「路肩」，寬度僅約半公尺，空間寬度不足以停放汽車，若機車在此臨停，極易與後方車流發生碰撞。

張國洲也指出，中華路商家林立，但新的交通規劃卻未設置「臨時卸貨區」，送貨司機與店家被迫在紅線上「閃閃躲躲」搬運貨物，隨時面臨警察取締與交通檢舉。

劉俊毅表示，該計畫是配合國土署的政策與補助，旨在提升行人安全，路肩確實可以停車，但只有機車停得進去，至於卸貨需求問題，他已收到的民眾陳情書，將儘速與地方居民進行意見交流與溝通。

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