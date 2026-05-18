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    首頁 > 生活

    竹市國中生走出舒適圈 跨國學習

    2026/05/18 05:30
    新竹市三民國中今年4月前往北歐芬蘭進行國際教育交流，也到當地的圖書館，學習國際圖書資訊。 （三民國中提供）

    新竹市三民國中今年4月前往北歐芬蘭進行國際教育交流，也到當地的圖書館，學習國際圖書資訊。 （三民國中提供）

    記者洪美秀／專題報導

    「教育不只是把孩子教進考場，是讓學生未來有能力走進世界！」新竹市光武國中這幾年推廣國際教育交流，師生走進西班牙、法國與澳洲和美國夏威夷，平均十四歲的國中生離開舒適圈，面對挑戰與跨域學習，不是因家長有能力負擔出國費用，而是因為世界很大，打開世界是認識及相信自己的養份。

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    三民國中 到北歐看極光訪耶誕老人村

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