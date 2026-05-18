竹市國中生走出舒適圈 跨國學習

新竹市三民國中今年4月前往北歐芬蘭進行國際教育交流，也到當地的圖書館，學習國際圖書資訊。 （三民國中提供）

記者洪美秀／專題報導

「教育不只是把孩子教進考場，是讓學生未來有能力走進世界！」新竹市光武國中這幾年推廣國際教育交流，師生走進西班牙、法國與澳洲和美國夏威夷，平均十四歲的國中生離開舒適圈，面對挑戰與跨域學習，不是因家長有能力負擔出國費用，而是因為世界很大，打開世界是認識及相信自己的養份。

市府去年編400萬 補助弱勢生國際交流

市府教育處副處長張品珊表示，這幾年教育處也編列經費補助經濟弱勢學生參與國際交流，去年就編四百萬，讓具潛力與意願的孩子，不因家庭經濟條件失去看見世界的機會。教育處也扮演「支持者」與「把關者」角色，審查各校所提的國際教育交流計畫，強調學習不應侷限在教室與寒暑假，國際交流本身就是「移動的教室」，更看重學生的全球適應力、問題解決能力及對台灣文化的認同感。

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光武國中 走訪歐洲古老街道、博物館

光武國中校長黃信騰三年前帶著學校老師及學生開展國際教育交流，學生從歐洲古老街道、博物館與建築空間，在西班牙走讀朝聖過程，重新認識自己，感受在烈日下前進及在陌生國度與各地朝聖者交流的勇氣。如今光武的學生敢開口說英文，願意上台分享，更主動做事，是學生打開世界的珍貴成果。

三民國中 到北歐看極光訪耶誕老人村

三民國中師生上月到北歐芬蘭，參與數學、語言、歷史、手工藝與體育等多元課程，幸運看見極光劃過夜空的壯麗景象，更近距離觀察北極圈動物生態，造訪耶誕老人村，感受北歐獨特的人文風情。三月也前進紐西蘭體驗毛利文化，拋開手機動手實作，解決生活難題，體會國際教育學習的初衷。

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