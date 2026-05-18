桃園航空城11標區徵工程 6/11 開標

「桃園航空城計畫區段徵收工程第11標區徵工程現況。（記者李容萍攝）

桃園市政府航空城工程處代辦交通部民航局「桃園航空城計畫區段徵收工程（自貿港、崙仔後及A3周邊）」第十一標區徵工程，今年五月初公開上網招標，預計六月十日上午十點在桃市府八〇二會議室開標，相關預算總金額卅三億九千萬元。

桃園航空城區段徵收工程面積約一七五六公頃，劃分為十個分區並自二〇二二年開始施工，目前十案的優先開發區已交付安置街廓土地且民眾陸續完成自建住宅，其餘開發區亦於二〇二四年十一月開工，全區預計二〇三〇年完成施工。

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航空城工程處主任秘書柯志輝指出，第十一標區徵工程範圍分三區，包含自貿港五十八．三九公頃、崙仔後七．二六公頃及A3周邊廿九．八四公頃，總計九十五公頃，計畫工程內容包含整地、道路、排水、橋梁、共管、景觀等工項，工期為一一五〇日曆天。

此外，位於桃園航空城內的大園區「橫埔段」社宅，以及蘆竹區「誠聖段」社宅，統包工程近日陸續上網公告招標，預計明年動工、二〇三〇年完工，兩案均鄰近捷運場站，合計可提供近一八〇〇戶社宅，其中，「橫埔段」社宅規劃有空間共享概念青年宅專區，盼透過共享客廳、廚房及洗衣空間，打造共融生活新模式。

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