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    首頁 > 生活

    北市行動防災APP 提供「涼適地圖」494處

    2026/05/18 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市行動防災APP，提供494處涼適點，包含心中山線形公園。 （記者蔡愷恆攝）

    台北市行動防災APP，提供494處涼適點，包含心中山線形公園。 （記者蔡愷恆攝）

    台北市因高度都市化、熱島效應及盆地地形影響，去年八月廿一日高溫達到四十．一度，創下台北最高溫紀錄。環保局昨日表示，北市府整合各局處資源，推動「涼適地圖」，並納入「台北市行動防災APP」，共四百九十四處涼適點，提供市民於高溫期間即時查詢及利用，降低熱傷害風險。

    環保局說明，透過跨局處資料盤點與整合，彙整北市十二行政區之戶外及室內涼適空間，共計建置四百九十四處涼適點，其中戶外涼適點兩百六十九處、室內涼適點兩百廿五處，涵蓋公園綠地、圖書館、展覽館等多元場域，包含廣慈社會住宅公共空間、心中山線形公園等，部分具備休憩座位、飲水、廁所與無障礙空間，提供民眾完善之使用環境。

    資訊除公布於環保局官網外，也可下載「台北市行動防災APP」查詢，透過手機即時掌握鄰近避暑據點，提升高溫期間之應變效率與生活便利性。

    環保局表示，「涼適地圖」不僅是高溫調適的重要工具，更是北市推動氣候調適政策的具體成果，未來將持續滾動檢討並擴充涼適據點，環保局提醒，市民於高溫期間，避免長時間曝曬，並適時補充水分，同時善加運用涼適地圖資源。

    台北市行動防災APP，提供494處涼適點，包含廣慈社會住宅公共空間。 （記者蔡愷恆攝）

    台北市行動防災APP，提供494處涼適點，包含廣慈社會住宅公共空間。 （記者蔡愷恆攝）

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