蔣萬安出席棒球特展 談改善球場

「中信60甲子緣」棒球特展揭幕，台北市長蔣萬安（後排左）應邀出席。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安昨前往中國信託多功能會場，出席「中信六十甲子緣」棒球特展揭幕記者會致詞有感而發地說，上任時便宣示，要在一年內讓大巨蛋完工啟用，儘管一開始外界並不看好，但在市府團隊及工程團隊努力下，從工程安全到法規程序逐步克服各項挑戰，大巨蛋在二〇二三年底完工，啟用後舉辦亞錦賽時，日本名將王貞治實地參觀直呼「すばらしい（非常棒）」。大巨蛋不僅讓國內選手有機會熟悉室內球場與人工草皮環境，也讓台灣球員站上國際舞台時更具信心，持續為台爭光。

蔣萬安指出，台北市青年公園少棒場地全面翻新改善，而且為了紀念有「台灣少棒之父」之稱的謝國城先生，冠名謝國城紀念棒球場，也讓小選手們在台北市能有更完善的棒球訓練與比賽場地。

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蔣萬安表示，這座球場是全台首座採用人工草皮的少棒場地，長期在此訓練的東園國小少棒隊，去年一路過關斬將，並於美國威廉波特少棒賽，勇奪台灣暌違廿九年的世界冠軍。

他提到，恭喜優秀小將在賽場上的拚戰精神，也不能忘記前輩對台灣少棒的投入與奉獻，謝國城先生當年為了支持金龍少棒隊赴美參賽，抵押房子、四處奔波籌措經費，讓球隊能夠站上威廉波特少棒賽舞台，這些點點滴滴，都記錄在特展中。

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