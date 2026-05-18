《北市議員選戰》綠藍提好提滿 藍白高度競爭

秦慧珠質疑白營說話不算話

民進黨、國民黨台北市長人選皆底定，市議員提名人選也已就位，民進黨提名廿五席、國民黨提名卅一席加兩席（原民選區），皆提好提滿，民眾黨也提名六席，合計遠超應選的六十一席，其中藍白高度競爭。國民黨籍議員秦慧珠認為，藍白問題應由黨對黨去談，非蔣萬安一人能決定，但白營在彰化派出前立委蔡壁如參選縣長，說話不算話，目前為止還不值得信任。民進黨籍議員張文潔表示，民進黨在這場戰役會更強調地方服務與政策論述的結合，不會只有傳統藍綠對決與空戰操作。

秦慧珠表示，蔣萬安要不要幫民眾黨小雞站台，應由「黨對黨」協商，截至目前為止，兩黨合作機制還未完全底定，並指本來說好只有宜蘭、新北、嘉義市「藍白合」與新竹市「禮讓」現任市長高虹安，結果蔡壁如在彰化「插一腳」，形成三腳督，恐讓民進黨漁翁得利，不會覺得白營說話不算話嗎？搞不好哪天也在台北市派出人選「攪局」，直言現今尚無法信任白營，「國民黨應穩健輔選自己提名的參選人。」

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顏若芳︰藍白合不合 都是假議題

民進黨議員顏若芳表示，沈伯洋從受到黨中央提名至今，針對市政發言果斷明確、令人眼睛一亮，對比起蔣萬安頻頻甩鍋中央、含糊其辭，甚至還有民眾自發製作「蔣萬安回應產生器」，可見已讓越來越多市民看破蔣萬安的滿口廢話，即便蔣未來幫民眾黨議員候選人站台，恐怕也只是做做樣子，藍白在基層仍是明爭暗鬥，畢竟沒有任何一位國民黨候選人，會想要為了藍白合而分散自己的票源，所以，藍白合不合、蔣萬安站不站台都只是假議題，即便合作了、站台了，都只是一場虛情假意、口蜜腹劍的政治大戲而已。

張文潔也說，各黨基本盤與主軸會越來越清楚，民進黨這次在台北的重點，不會只有傳統藍綠對決，而是希望讓選民感受到「市政監督能力」與「城市治理方向」的差異，因此包含交通、居住、托育、公共安全、青年政策等議題，都會是接下來攻防重點，會更強調「地方服務＋政策論述」的結合，而不只是空戰操作。對選民而言，最後真正關心的，還是候選人能不能回應地方需求、提出具體政見，而不是只有政黨排列組合。

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