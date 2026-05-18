多元生態法 新北廚餘日去化240噸

黑水虻每日可處理15噸廚餘，圖為黑水虻幼蟲孵育。（記者翁聿煌攝）

利用堆肥、廚餘漿化發電及黑水虻分解 目標日去化量360噸 其餘焚化

記者翁聿煌／專題報導

受到去年非洲豬瘟事件影響，政府將從明年元月起全面禁止廚餘養豬，新北市每日廚餘產量約五百噸，環境保護局近年推動多元廚餘去化方式，包括堆肥、廚餘漿化發電及黑水虻處理法，目前每日去化量能近二四〇噸，將以處理三六〇噸為目標，落實資源永續循環。

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每日產生廚餘500噸 家戶就占300噸

環保局主任秘書許銘志指出，現有廚餘分為家戶廚餘和事業廚餘，事業廚餘來自團膳、餐飲和食品加工業者，新北市每日廚餘產生量約五百噸，其中家戶廚餘占三百噸，事業廚餘約二百噸，因應非洲豬瘟疫情，今年元月起家戶廚餘不能再用來養豬，目前每日廚餘去化量能約近二四〇噸，包括堆肥一九八噸、漿化發電卅噸及黑水虻處理十二噸，去化量能不足部分，採破碎脫水後焚化。

許銘志表示，今年目標是將每天約三百噸家戶廚餘完全去化，方法包括果皮、菜葉類廚餘部分用來堆肥，環保局透過委外業者，已有一座高效堆肥場進行試運轉，將廚餘製作成生態肥料。

此外，環保局與永豐餘企業合作，將漿化成粥狀的廚餘進行厭氧發電，未來幾年希望達到每日約三六〇噸廚餘處理量能，包括堆肥三百噸、漿化發電四十五噸與黑水虻處理十五噸。

營養午餐廚餘 輔導業者製作堆肥

以往餐飲業與供應國中小營養午餐的團膳業者，多與養豬業者合作，將廚餘提供養豬使用，環保局已與業者協商，除了進行源頭減量，也輔導業者自設大型商用廚餘機，用來製作堆肥。

環保局說明，透過堆肥及黑水虻等生物分解廚餘的方式，符合環境生態，黑水虻為原生昆蟲，生命週期短、繁殖速度快及產量多，其幼蟲富含動物性蛋白質及動物性脂肪酸，可做為家禽或水產動物飼料，研究證實使用黑水虻蟲粉餵養太平洋白蝦、鯉魚、斑馬魚，能增加存活率及體重，用於飼養家禽可降低禽流感機率，增加蛋重量。

黑水虻轉化廚餘 又可做家禽飼料

此外，經過黑水虻轉化的廚餘，可當作有機質肥料，據統計，每公克黑水虻處理十公斤廚餘，可產生〇．七公斤肥料及減少〇．四四克碳排放量，新北市三年前起推動黑水虻生物處理，將廚餘轉化成肥料或飼料，截至今年三月，總計已處理超過一萬五千公噸廚餘，減少〇．六六公噸碳排放量。

明年起全面禁止廚餘養豬，新北市推動多元廚餘去化方式。（資料照，新北市府提供）

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