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    首頁 > 生活

    宜蘭引進天然氣 儲氣槽擬設宜市、五結

    2026/05/18 05:30 記者游明金／宜蘭報導

    欣宜天然氣公司向宜蘭縣政府申請在宜蘭市、羅東鎮設立「公用天然氣事業」，就是俗稱的「自來瓦斯」，這是宜縣首宗申請案，引起縣民關切；而眾所關心的儲氣槽地點曝光，據了解，將設於宜蘭市與五結鄉的工業區，縣府訂六月三日辦理說明會，欣宜將到場簡報設置計畫。

    宜蘭縣只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯；欣宜天然氣公司依天然氣事業法，一月向宜蘭縣政府提出設立公用天然氣事業申請案，申請設立範圍為宜蘭市、羅東鎮，創下宜蘭縣首例。

    6/3說明會 欣宜現場簡報計畫

    宜蘭縣尚未有中央核發的天然氣（自來瓦斯）事業供氣營業執照，目前使用的都是桶裝瓦斯，縣府曾以因涉及競爭關係與商業機密，表示欣宜的申請案無法公開，引起宜蘭縣液化氣體燃料公會與業者（桶裝瓦斯）不滿，抨擊搞黑箱作業。

    為了讓申請案更加公開透明，六月三日上午十點將在縣府文康中心，邀請相關鄉鎮市議員、代表、村里長、鄉鎮公所及桶裝瓦斯公會等團體參加，同時請欣宜公司到場簡報說明經營計畫。

    申請接管範圍僅宜市、羅東

    欣宜申請的設立範圍僅在宜蘭市與羅東鎮，但說明會邀請對象卻包括五結鄉；為何此案與五結有關？經查，欣宜自來瓦斯的輸儲設備（儲氣槽）將有兩處，一處設於宜蘭市的工業區，一處設於五結鄉工業區，五結不是天然氣接管範圍，是否會引起反彈？恐面臨嚴峻挑戰。

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