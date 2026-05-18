潛水先驅曾賢順 守護恆春山海傳奇

曾賢順帶領團隊在沙地拉起一條長達160公尺導繩。（曾賢順提供）

在屏東恆春半島的西海岸，山海漁港旁有一位守護大海數十載的傳奇身影。現年七十三歲的台灣潛水先驅曾賢順，將半世紀的生命全奉獻給了深海。他也揭開一條深埋在山海海域、長達一百六十公尺「海底導繩」故事，並透過他跨越廿年的「外國友人訪談」，見證墾丁海域的保育變化。

曾賢順出生於基隆，小學時隨家人遷居高雄。退伍後在游泳池偶然結識一群潛水愛好者，從此開啟了他的潛水人生。他的職涯幾乎與台灣潛水史重疊，早年在高雄從事高難度的拆船、水下工程，後期則成為潛水教練，轉向墾丁休閒潛水與保育推廣。

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帶領團隊拉起160公尺海底導繩

曾賢順十七年前落腳恆春，過起半退休的生活。他觀察到，山海海域雖擁有世界級的絕美景觀，但因地形深遠且水流多變，對潛水員潛藏極大風險。為此，他帶領團隊在沙地拉起一條長達一百六十公尺導繩。固定繩索的錨錠，則是回收漁民丟棄的廢棄錨，將海洋廢棄物轉化為生命保障。

在曾賢順數十載的潛水生涯中，最令他動容的是一段跨越廿年的生態見證。「五十幾年前，墾丁水下景觀真的非常漂亮，魚類跟珊瑚完全沒有受到破壞」，但四十多年前國家公園成立初期，曾有外國潛水員慕名而來，當時海底珊瑚礁雖壯麗，外國友人卻困惑地問：「為什麼海底這麼漂亮，卻一條魚都沒有？」原來當時毒、電、炸魚猖獗，即便有美麗珊瑚「花園」，卻是沒有生命的寂靜墳場。

外國友人見證墾丁20年海洋復育

然而廿年後，外國友人下水後被滿山滿谷的魚群震撼。曾賢順自豪地說，「成立國家公園後，大家保育意識提高了！」這段往事，成了墾丁海洋復育的最美註腳。

年屆七旬的曾賢順，眼神中依舊閃爍著如同初次下水時的熱情光芒。從早期的重裝工作潛水，到如今在恆春山海推廣安全潛水與海洋保育，曾賢順用大半輩子的深海歲月，不僅寫下了台灣潛水史的縮影，也繼續守護著這片他視為生命唯一的志業。

曾賢順是台灣潛水的先行者之一，極早取得執照。（記者蔡宗憲攝）

曾賢順（左）是台灣潛水的先行者之一。（記者蔡宗憲攝）

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