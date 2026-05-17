古早味變時尚 後壁農會推熬米湯、糙米棒

台南後壁區農會總幹事林怡歆（右）展示農會新品熬米湯、糙米棒。（記者楊金城攝）

熬米湯主打健康飲品 還可做料理湯底 糙米棒以越光米製成 翻轉在地稻米價值

台南市後壁區農會昨天發表新品「熬米湯」、「糙米棒」，將阿嬤時代的熬米湯變成時尚健康飲品、農民生產的良質米變成健康零食糙米棒，翻轉在地稻米價值，一上市就熱銷。

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後壁區種稻三千多公頃，以台南「米倉」聞名，後壁區農會總幹事林怡歆指出，市售包裝米從以往的十公斤、五公斤，變成二公斤、一公斤裝為主的販售，可見稻米消費型態的轉變，農會為延續後壁稻米產業文化，確保稻農的收益，持續研發米食商品，已推出糙米香、無糖糙米麩、米奶茶、越光糙米棒、熬米湯等五種商品。

粉紅瓶吸睛 熬米湯熱賣

後壁農會米食商品走休閒食品、健康時尚風，主打「米食新生活」壓對寶了，成為農會明星商品，像「熬米湯」單瓶售價九十九元並不便宜，但粉紅色瓶身可愛，強調保留米的營養和膳食纖維，變成時尚健康飲品，試賣時就暴紅，許多消費者買單。

林怡歆說，熬米湯以後壁在地有生產履歷的台稉九號蘭麗米加水高溫熬煮，無任何添加物，完全保留米香和膳食營養等，最厲害的是除了冷飲，還可作為各式創意料理湯品的湯底。

而越光糙米棒以台南十六號越光米製成，適合大人、小孩食用，林怡歆表示，農會對米食商品的研發，展現後壁稻米從產地到餐桌、從傳統到創新的轉型成果，象徵後壁稻米加工產業邁向新的里程碑，並讓辛苦耕種的稻農有錢賺。

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