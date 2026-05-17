彰化車站商圈 年底可望增2停車場

彰化火車站旁和樂戲院原址將闢建機車停車場，可望年底啟用。（記者劉曉欣攝）

動起來！彰化火車站商圈停車位一位難求，民眾苦等「和樂戲院」原址空地轉型停車場，以及台鐵舊宿舍與貨運服務所拆除後的闢建空間，卻遲遲等不到，如今終於傳來好消息，兩處都可望在年底啟動停車場營運，解決長期停車困難的頭痛問題。

和樂戲院舊址 公所將上網招標

彰化市長林世賢表示，「和樂戲院」原址闢建為機車停車場，因為土地取得比較複雜，只有五成三土地屬於市公所，其餘為私人土地，費時多年終於取得過半數私有地主同意，卻又因多次流標，導致闢建時間一再延後，如今已重新規劃，預計完成上網招標，就可在今年底啟用。

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至於位於彰化市三民路上的台鐵彰化舊宿舍與貨運服務所闢建停車場部分，台鐵公司表示，相關拆除工程預計於今年九月完成驗收，後續已納入彰化站南側停車場契約擴充範圍，十月將辦理停車場規劃及建置作業，預計今年底營運。

台鐵舊宿舍闢停車場 10月展開

彰化火車站商圈停車位一位難求，造成違規停車嚴重，每到假日，整個火車站前的道路交通大打結，因為找不到停車位，乾脆全擠在火車站前排隊等著接人，民眾對此抱怨不已。

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