「台灣好生活」台中宣講 何欣純：立院刪預算衝擊無人機產業

民進黨「台灣好生活」縣市政策宣講，行政院副院長鄭麗君（中）、內政部長劉世芳（左）與台中市長參選人何欣純，與民眾面對面對談。（記者蔡淑媛攝）

鄭麗君助講︰全力爭取無人機預算 何喊話江啟臣及藍委支持相關特別條例

備戰年底九合一大選，民進黨啟動「台灣好生活」縣市政策宣講，第二場由行政院副院長鄭麗君攜手內政部長劉世芳到台中為市長參選人何欣純助講，何欣純再次重申軍購案被藍白刪除的四七〇〇億元，流失台中傳統產業升級轉型機會，喊話國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣及台中立委應儘速支持行政院未來提出的無人機相關特別條例，支持台中市中小微型企業。

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鄭功進成立服務處 何盼挖角黃國榮

另外，民進黨議員鄭功進十六日成立南區服務處，何欣純到場祝賀並提出共同政見，現任副市長黃國榮也以鄭功進學長的身分前往祝賀，何欣純當場表示，雖然黃國榮說接下來要退休，但她如果當選市長，像黃國榮這樣好的政務官，她希望能延攬。

談川習會 江︰台灣應全力發展軟實力

江啟臣昨則與啟思民本基金會、中興大學國際政治研究所舉辦「川習會對全球秩序與台海局勢之影響」座談會，江啟臣指出，台灣在地緣政治上具有不可替代性的戰略地位，但台灣也要厚實軟實力，讓台灣的國際重要性持續被看見，中部精密機械產業鏈與AI半導體科技，皆是強大的軟實力，應全力發展。

鄭麗君在「台灣好生活」宣講表示，台灣的無人機產業快速起飛，然而，立院通過的國防特別預算條例，砍掉台灣發展自主國防的機會，直接衝擊台中無人機產業的發展，行政院將全力爭取無人機的預算，給國人最完整的國防體系。

何爭取台中設置無人機製造中心

何欣純強調，無人機產業鏈在台中，擁有最完整的精密製造、智慧產業等，具有完整產業鏈，而嘉義縣則是研發中心，她當面向鄭麗君請命，並非四四二億元全數都給嘉義，爭取在台中設置無人機智慧製造中心，扶植台中無人機智慧製造產業鏈，讓經濟好、產業好，台中有未來。

劉世芳說，政府為解決居住問題，透過興建社宅、包租代管、租金補貼三軌並行，大台中地區就補貼逾五十五億元、協助二十一．七萬戶家庭降低租屋壓力。

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