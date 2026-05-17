新北鼓藝節開跑 台日韓大師聯演

日本太鼓與台灣御鼓坊大師聯袂登台演出。（記者黃政嘉攝）

新北市鼓藝節昨晚在新莊體育園區陽光草坪開幕，今年邀請來自日本「太鼓傳奇」HA-Hi-Fu三位太鼓大師、「武士音樂」團體ZI-PANG、韓國HATA等國際知名團隊跨海來台慶賀，昨天首場「優人神鼓」演出，震撼全場。

優人神鼓、太鼓傳奇震撼登場

新北市文化局指出，今年以「震鼓爍今」為題，開幕式首場由「優人神鼓」藝術總監黃誌群率隊，與「响仁和」鼓藝工坊國寶大師司阜王錫坤、傳人師傅王藤聯袂登台演出。在震撼節奏中傳遞文化薪傳的動人力量。

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緊接著有日本太鼓傳奇林田博幸、披田野修一、藤本吉利三位大師與鼓藝節藝術總監陳文吉共擊廿週年新曲，節奏明快以及充滿爆發力的演出，為跨國合作留下經典畫面。

今天還有精彩的「爍今」場演出，後續也會陸續在三峽長福巖祖師廟、八里新北市永續環境教育中心前巡演。詳細活動資訊可至新北市文化局官網查詢。

淡水植愈蒔光節 假日綠療育

新北市農業局十六、十七日兩天在淡水捷運站後方廣場舉辦「植愈蒔光節」，推廣沉浸式綠療育的休閒新風尚，現場展出超人氣鹿角蕨、療育觀葉植物與可愛多肉，更帶來多款榮獲國際大獎的農產特色酒類，邀請民眾把握週末假期，在淡水夕陽與河岸風景伴隨下，沉浸在充滿綠意的放鬆氛圍中。

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