華航接力淨灘 首日清出逾170公斤垃圾

華航志工們沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理出逾170公斤。（華航提供）

中華航空投身環保，五月起串連南北兩地接力展開淨灘活動、動員近四百名員工與眷屬共襄盛舉，透過實際參與推廣生態教育，履行深根在地、維護環境的長遠承諾。

竹圍漁港沙灘 4百名員工與眷屬共襄盛舉

北部桃園場昨天在竹圍漁港沙灘啟動，華航資深副總經理羅雅美偕同永續長鄭智仁帶領志工沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾一七〇公斤，其中包含約一千五百根菸蒂，淨灘之後，海灘面貌轉變，大家也充滿成就感。

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活動現場許多家長帶著孩子彎腰拾起海浪沖刷上岸的廢棄漁網與塑料殘骸，了解垃圾源頭如何造成海洋沉重負擔；藉此強化大眾聚焦海域健康，並呼籲減少使用一次性產品等，將環保觀念融入日常習慣。

高雄週六接棒 選址林園濕地公園

南部高雄場將在本月廿三日接棒，首度選址林園海洋濕地公園，華航高雄分公司總經理陳鵬宇及員工親友攜手響應。林園濕地是高雄面積最廣闊的天然海岸濕地保育區，兼具河口、潮間帶暨紅樹林多元棲地系統，也是候鳥遷徙重要驛站。

華航表示，期盼藉由親身投入，在維護岸際整潔之餘，進而提升自然保育意識，不僅展現企業深察南部生態議題，更落實推動永續發展與守護汪洋等長期使命。

華航長年耕耘ESG領域，履行社會責任，自二〇一一年起累計舉辦十七場灘岸清掃行動，累計到場逾二千五百人次。今年接連挹注多項公益行動，如支持華山基金會「愛老人 愛團圓」長者關懷、贊助桃園市八德國中美術班畢業畫冊等。

華航表示，之後將持續舉辦體育營隊及志工教學計畫等活動，展現企業在永續責任與在地關懷上的重視。

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