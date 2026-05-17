航海王千陽號 奇幻啟航

新北市長侯友宜（後排中）戴著草帽參加宣傳活動。（記者黃政嘉攝）

淡江河口新航道 大批粉絲朝聖

新北市「二〇二六淡江航海趣」昨在淡水金色水岸啟航，新北市長侯友宜、觀光旅遊局長楊宗珉與全球知名的日本動漫《航海王》主角「魯夫」共同點亮高達十二公尺的「千陽號」主燈，於淡水河口展開展開奇幻冒險航程。

登上甲板 遠眺淡江大橋

新北觀旅局指出，活動結合「淡江大橋通車」里程碑，將淡水河口轉化為《航海王》故事中的「新航道」，亮點為金色水岸邊高聳的「千陽號」，結合氣膜與鋼構技術打造巨大船體，開幕首日就吸引大批粉絲朝聖，昨天開放民眾登上甲板，搶先體驗航海王氛圍並遠眺淡江大橋。

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五月十七日起，每晚六點至八點半，每半小時展演結合光束與煙霧特效的「啟航燈光秀」，將閃亮至晚上十點。

侯友宜、楊宗珉在千陽號前共同啟動五彩斑斕的光束、煙霧特效，「啟航燈光秀」瞬間照亮淡水夜空，侯友宜並帶眾人登上「千陽號」，象徵向前邁進的力量與未來願景。

侯友宜說，淡江大橋的通車不僅大幅縮短淡水與八里間的交通時間，更象徵新航線開啟，活動跨界聯名《航海王》，正是希望傳遞冒險、勇氣與夥伴情誼，邀民眾到淡水金色水岸，感受不一樣的河岸風情。

展區內還有五公尺高的「人氣通訊生物．電話蟲」與「港灣守護者．喬巴」大型氣膜裝置，及首次在台曝光高達六．五公尺的「巨型二檔魯夫」，晚間六點十五分起進行燈光展演。

此次活動也結合淡水、八里商圈推出AR「電子集章」尋寶趣，民眾跟著尋寶地圖，用手機掃描隱藏的專屬QR Code，達指定條件可兌換好禮或商圈、旅宿住房優惠。更多活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁或官方IG查詢。

「2026淡江航海趣」高達12公尺的「千陽號」主燈。（記者黃政嘉攝）

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