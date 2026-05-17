國中會考》社會圖表題逾5成 重視情境應用

國中教育會考昨起登場，考生們聚精會神的提筆作答。（記者叢昌瑾攝）

社會科試題結合全球暖化、法國臭蟲危機、環保APP與子女從母姓等生活及國際議題，考驗學生跨科整合與資料判讀能力。教育部國教輔導團教師分析，圖表題占比超過五成，強調閱讀理解、資訊分析與真實情境應用。

新北市中平國中老師賈生玲表示，閱讀量與往年相近，但大量結合地圖、統計圖表與生活情境，強調空間判讀與資料分析能力，例如第十六題以歐亞北極航線航行次數變化為素材，引導學生理解全球暖化如何影響航運與國際經濟；第廿九題透過「坑頭」、「坑尾」等聚落名稱搭配等高線圖，測驗地形與空間概念。

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高雄市明義國中老師陳莉婷指出，歷史題型強調閱讀理解與脈絡分析，例如第四十題利用十八至十九世紀各國航海日誌與航線圖，要求學生結合大航海時代背景，分析殖民勢力與航線分布；第十五題結合美洲古文明遺址與地震帶分布，展現歷史與地理跨科整合特色。

法國臭蟲、石油危機入題

高雄市路竹高中老師師秀玲分析公民考題，第十二題以法國臭蟲危機為例，引導學生思考全球化與公共衛生風險。

台北市大安國中柯同學認為，地理考題比較難一些，有一題考甘蔗應該在哪個經緯度範圍，印象深刻。

台中居仁國中楊姓學生說，今年很多題目很吃「閱讀素養」，其中一題要答福音書「新約聖經」，出自何時及何地的選項，要先刪除西元前的選項，因為新約聖經是西元後才有。

高雄五福國中張同學表示，有幾題時事題令他印象深刻，包括愛滋病患者的數量增加率、同性婚姻法的關係，還有烏俄戰爭和全世界石油議題。

鼓山高中國中部黃同學則對把幾個未知國家船隻的航行軌跡做成一張圖，特別註明這些船隻的目的地是這些國家的殖民地，考生要從殖民地去判斷是哪些國家，覺得很有趣。

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