全台最大好市多7月開幕 亞灣區商業版圖再升級

消費車流將經由高軟的復興四路進到好市多。（記者葛祐豪攝）

好市多亞灣店預計七月開幕，將成為「全台最大間」的分店，但外界擔憂屆時成功、復興路口下班時間恐大塞車，對高軟園區交通造成衝擊；交通局則強調，好市多已提送交維計畫，基地將新增出入口、分流引導，並規劃在最近的捷運站（可能是獅甲站），增設往返亞灣店的接駁車。

避免交通衝擊 分店提交維計畫、規劃接駁車

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好市多亞灣店外牆已掛上紅色Logo，根據美國官方曝光的全球開店時程，預計於今年七月開幕，屆時營運廿八年的中華五路高雄店將正式搬遷，也象徵亞灣區商業版圖再升級。該店的土地所有權人為東南水泥，總樓地板面積達一．四萬坪，並規劃一〇一〇席汽車位、四百席機車位，成為全台汽機車停車位數量最多的據點，提升整體購物便利性。

預期開幕後將吸引大量車流，經由高軟的復興四路進到好市多，加上成功、復興路口有輕軌經過，下班時間的車流交織恐會打結。

高市交通局表示，好市多需依承諾的交通影響評估事項辦理，包含由基地內新增出入口（復興四路南側）、智科路分流引導，以減少復興四路車流負擔，並搭配現場義交指揮，落實分流措施。

此外，好市多也規劃在最近的捷運站（可能是獅甲站），增設開往亞灣店的接駁車，提供民眾另一選擇。目前已提送營運交通維持計畫給向交通局，並向高軟園區廠商召開說明會。

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