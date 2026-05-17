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    首頁 > 生活

    「台浮緣日」市集駁二登場 台日品牌交流

    2026/05/17 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    「高雄旅遊網」推薦民眾來駁二，感受台日文化交流。（擷取自高雄旅遊網）

    「高雄旅遊網」推薦民眾來駁二，感受台日文化交流。（擷取自高雄旅遊網）

    不用出國 逾150攤位美食一次品嘗 現場可體驗御神籤

    不用買機票出國！「二〇二六 台浮緣日」市集昨（十六）、今（十七）日兩天登場，五十多家日本職人品牌首次齊聚駁二；此外，「高雄熊」昨天也舉辦粉絲同樂慶生會，日本熊本熊跨海獻上祝福。

    展售那瑪夏、桃源、茂林原民好物

    自二〇二三年起，東高雄地區與日本福岡縣浮羽市每年固定舉辦台日交流祭，累積深厚情誼。去年九月，浮羽市首度舉辦「台浮緣日」交流活動，以「創生、物產、永續」為核心。今年則首度移師高雄駁二特區，帶來兩天盛事，現場除了日本品牌，還有那瑪夏、桃源、茂林的原民好物。

    活動網羅五十多家日本職人品牌，直接將福岡浮羽、九州各地的職魂帶進大港，攤位集結日式烤糰子、章魚燒、可麗餅等日本美食；並集結超過一百家高雄在地品牌同場較勁，包含東高雄山林的漓咖啡、珍康普茶等廿家以上原鄉品牌，讓民眾在港邊品味最純粹的土地滋味，昨天首日吸引許多民眾來參觀。

    今天最後一天，下午三點至八點在駁二（大義倉庫紅磚廊道）舉行，現場還有御神籤體驗，可抽出一帖來自日本的心靈指引；消費集章並可兌換台日跨國設計的限量貼紙，有機會抽中「台浮大禮包」。

    高雄熊辦慶生會 熊本熊跨海祝福

    此外，超人氣城市觀光大使「高雄熊」，昨天舉辦粉絲同樂慶生會，吸引大批粉絲參與；高雄熊最佳麻吉、日本知名吉祥物「熊本熊」也特別錄製生日祝福影片，跨海獻上祝福，現場氣氛溫馨歡樂。

    觀光局長高閔琳強調，高雄熊不僅是城市觀光IP，更是傳遞高雄溫暖與幸福感的重要角色；今年高雄熊生日派對上，正式宣示啟動「暖心抱抱計畫」，未來將走進社福機構與關懷據點，目標完成一千個溫暖擁抱，把愛與歡樂分享給更多孩子。

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