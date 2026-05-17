高鐵屏東站特定區 卓揆允儘速核定

屏東國際棒球場工程進度超前，明年就能完工。（記者葉永騫攝）

吸引科技、交通、運動、醫療及文化等產業進駐 屏東變成「農科大縣」

行政院長卓榮泰昨天到屏東縣視察高鐵屏東站、台鐵六塊厝站遷建、屏東科技產業園區擴區開發、招商，以及國際棒球場的工程進度，卓榮泰表示，高鐵屏東車站特定區為屏東的重大交通建設，將使屏東將來成為農科大縣，中央將會儘速核定，以帶動科技產業發展。交通部長陳世凱則指出，將要求交通部鐵道局在六塊厝車站設計階段先預留未來捷運銜接空間，替屏東下一階段發展留下發展捷運的可能性。

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六塊厝車站設計 預留捷運銜接空間

行政院長卓榮泰視察屏東縣「高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」進度時表示，政府在屏東六塊厝周邊陸續展開高鐵屏東站、臺鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏東實驗中學、屏東國際棒球場等六大建設，中央與地方積極合作，全速完成六大建設提振地方觀光、帶動方發展。

屏科年產值估破百億 助增就業機會

接著他前往屏東科技產業園區擴區，了解開發及招商進度，表明屏東、高雄、臺南及嘉義等縣市，列為「六大區域產業及生活圈」中的「大南方新矽谷」重地，未來將與「桃竹苗大矽谷」共同形成帶動臺灣科技發展的兩大重要引擎，屏東科技產業園區年產值預估突破一百億元，並促進大量就業機會，未來能吸引更多廠商進駐，形成屏東高科技產業聚落，隨著半導體S廊帶向南延伸至屏東。

國際棒球場工程進度超前 明年完工

卓榮泰指出，以高鐵屏東車站特定區為核心的重大交通建設，將吸引科技、交通、運動、醫療及文化等產業進駐，讓屏東由農業立縣變成「農科大縣」，行政院也會儘速核定各項計畫，並透過「以大帶小」方式帶動中小微企業、在地農業的全面發展。

屏東縣立國際棒球場工程進度超前，明年完工，有一萬五千席位的A級棒球場，總經費超過二十五億元，由中央核定補助七億五千萬元，屏東縣自籌十七億五千萬元，顯見對棒球的重視，未來球場硬體建設完成後，也期待能引進更多商業活動，帶來更多商機。

行政院長卓榮泰聽取屏東高鐵特定區相關簡報。（記者葉永騫攝）

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