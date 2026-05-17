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    首頁 > 生活

    親子彩繪 東市康樂里大水塔換新妝

    2026/05/17 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東市康樂里昨天辦彩繪大水塔，邀親子為老水塔創造新風貌。（記者黃明堂攝）

    台東市康樂里昨天辦彩繪大水塔，邀親子為老水塔創造新風貌。（記者黃明堂攝）

    台東市康樂里一座逾半世紀的大水塔昨天辦親子彩繪，以在地風土民情及物產的色彩重現新風貌，也讓小朋友認識「阿祖」年代的農村產物。

    康樂里大水圳約三層樓的大水塔已超半世紀，一直是康樂里地標，是早期由農民集資興建，至今仍運作於農田灌溉。當地里民楊瓊竣說，他小時候常要來這裡開水，目前仍有廿多戶農民靠此水塔灌溉。

    里長張均晨說，康樂居民如果朋友要來找，還是要聚會，多以這個水塔做為相約地點。因為年久失修了，彩繪換新的樣貌，讓大家更有記憶。

    除了先前工程全塔彩繪，昨天再辦親子彩繪，邀在地阿公阿媽、爸爸媽媽帶著小朋友以彩筆繪畫及蓋手印，立委陳瑩、縣議員張國洲、市代副主席張品澤等人也到場參與。

    陳瑩拿著彩筆一起為水塔上色，跟小朋友開心互動。她被小朋友們當成小朋友，還祝她「兒童節快樂」，讓她樂的要幫小朋友夾點心，小朋友要她夾給阿公，令她很感動，也希望未來可以多創造陪伴的空間跟場域，讓孩子們留下重要的回憶，在成長過程有更多的溫暖。

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