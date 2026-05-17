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    首頁 > 生活

    北市「天下第一攤」出爐 6店家獲金賞

    2026/05/17 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    「二〇二六台北傳統市場節」昨於圓山花博盛大開幕，今年以「市場江湖」為主題，集結台北各地傳統市場人氣攤商與職人料理。台北市長蔣萬安表示，傳統市場不只是市民採買食材的地方，更是台北城市文化的重要縮影。市場處說，今年「天下第一攤」競賽以「肉力全開」與「蔬活主張」兩大主題展開激烈對決，邀請Netflix《黑白大廚》白湯匙主廚金度潤、人氣創作者Alizabeth娘娘及名廚郭偉鈞擔任評審，並結合民眾評審共同參與評選。

    市場處提到，今年「蔬活主張」金賞由南門市場「德慶港點」以〈鹹蔬圃魚翅餃〉獲獎；華山市場「雪仙花」以〈麻香香豆花〉獲獎；龍城市場「蒸好包子饅頭鋪」以〈全麥高麗菜包〉獲得金賞肯定。「肉力全開」金賞則由水源市場「野果小點」以〈打拋豬肉鹹派〉奪得；安東市場「一三六海鮮麵」以〈清燉牛肉麵〉獲獎；松江市場「珍育滷味放山雞」以創意料理〈雞同鴨（賞）講〉成功獲得評審青睞。

    此外，今年首度設「天下第一攤外交獎」，邀請多位邦交國及駐台代表參與票選，由水源市場「索菲烤布蕾」〈刺蔥雞肉鹹派〉、龍山商場「享瘦美味複合式料理」〈享受豬三寶〉及南門市場「德慶港點」〈鹹蔬圃魚翅餃〉獲金賞殊榮。

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