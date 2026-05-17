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    首頁 > 生活

    蔣任內多起致死案 挨批管理漏洞多、反應慢半拍

    2026/05/17 05:30 記者蔡愷恆、甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安任內重大致死案件。（整理、製表：記者蔡愷恆）

    台北市長蔣萬安任內重大致死案件。（整理、製表：記者蔡愷恆）

    台北市「邏思起子」密室逃脫員工近日遭勒頸窒息，送醫搶救不治。回顧台北市長蔣萬安上任三年多來，台北市發生多起不幸身亡案件，從剴剴兒虐案、寶林茶室中毒案，到這次密室逃脫案件，均疑因市府事前稽查力道不足、局處管理漏洞及反應慢半拍，招致批評。國民黨市議員秦慧珠說，舊官僚系統在應對這類新興行業不夠快速，市府面對重大案件反應常不夠快。民進黨市議員何孟樺指出，「只想做輿情管理，不願意強化治理」，便是蔣市府一再出現狀況的原因。民進黨市議員洪婉臻直批，蔣市府螺絲掉滿地，暴露行政怠惰的漏洞，拿市民性命開玩笑。

    藍︰舊官僚對新興行業應對不夠快

    秦慧珠認為，這些死亡案件都是以前比較少見的案子；虐童致死案牽扯複雜，是中央交辦，家長在新北市，又委託台北市保母來照顧，橫跨中央地方、跨縣市，密室逃脫也是新興行業。她認為，舊官僚系統在應對這類新興行業不夠快速，人力或許也不夠，如密室逃脫一開始也無主管機關，從市長到局處首長，應該要有更敏銳的觸角，了解社會上的新局面，進行法規補強等。她也提到，市府面對重大案件反應常不夠快，市府各局處務必要盡快向上級通報，由上級來統籌應對。

    綠︰出人命也不動 鬧大喊中央問題

    何孟樺說，稽查是一種日常業務，日常業務最害怕的是行禮如儀，市府高層如果沒有主動介入，積極了解，局處第一線同仁失去警覺、錯失預防時機是必然結果。她呼籲，市府高層應對日常業務保持好奇心與洞察，積極走動管理，才能讓稽查工作成為保衛市民安全防線。

    洪婉臻表示，蔣市府螺絲掉滿地！暴露行政怠惰的漏洞、對業務反應慢、危機處理更慢。以前市府至少「一打一動」，現在接連出人命竟然「打也不動」，擺出「你奈我何」的傲慢姿態，鬧大了再喊都是中央問題，簡直拿市民生命開玩笑，讓人非常失望！

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