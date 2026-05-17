《北市》密室逃脫員工亡 家屬控官僚怠惰是幫凶

北市府昨起對全市密室逃脫場所公安稽查。 （北市府提供）

蔣萬安︰昨起全市公安稽查 沈伯洋︰過去已有類似情形 卻還是發生悲劇

「邏思起子」密室逃脫員工近日遭勒頸窒息，送醫搶救不治。死者哥哥痛心發文控訴公務機關的官僚與怠惰，就是害死妹妹的幫凶；死者母親也表示，這場意外不該發生。台北市長蔣萬安受訪說，案發當天勒令業者停業，也於十六日起全市公共安全稽查；民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示，過去已有類似事件，預警本來也都出現，卻出現這樣的悲劇。

請繼續往下閱讀...

死者哥哥︰市府至今沒給負責任回應

死者哥哥的文中寫道，消基會曾經呼籲過，議員參選人受傷後也曾經呼籲過，但市府始終毫無動作。他表示，這件事可能發生在任何人的家人、朋友、子女身上，「拜託大家不要讓這件事就這樣沉下去。」也質疑，到現在為止，市府仍然沒有真正的作為，也沒有給出負責任的回應。

議員選將玩遊戲受傷曾呼籲 市府毫無動作

死者哥哥說，他收到的只是一通又一通來自各個失職局處的電話與簡訊，也說，為什麼都要等到人死了，才開始積極起來？市府把這些致意、慰問時間拿去稽查，拿去做好本來就該做的責任，也許今天就不會是這樣的結果。

昨文化局帶頭稽查全市密室逃脫場所，今日將持續進行，並於結束後公布結果。蔣萬安昨受訪回應，在案發的第一天即刻勒令案發的這家營業場所停業；隔天也要求他們的分店勒令停業。蔣萬安說，將持續調查，採取重罰。

沈伯洋昨受訪指出，密室逃脫案令人悲傷的地方在於，先前市議員參選人陳聖文玩遊戲受傷，並且召開記者會，希望市府趕快做稽查，預警本來也都應該出現，結果卻出現這樣的悲劇。

痛失女兒 死者母親︰這場意外不該發生

死者母親昨也在社群媒體發文悲痛表示，「失去寶貝，我的天真的塌下來了。這場意外真的不該發生，寶貝喜歡密室逃脫，但它卻奪取寶貝的性命，我真的很不甘心。」她說，女兒第一天被救回心跳，她祈禱、親友求神拜佛，每天祈求奇蹟，但是奇蹟並沒有發生，她也不再相信有奇蹟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法