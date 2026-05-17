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    首頁 > 生活

    竹縣加碼補貼市區公車司機 每月每人最多2萬

    2026/05/17 05:30 記者黃美珠／新竹報導

    新竹縣府宣布加碼補貼縣內市區公車司機月薪，從原來每月一萬，提高到每月每人最多二萬元，但僅限縣府管轄的市區公車司機，經營新埔、關西路線的亦捷科際等公路客運司機不適用，溯及今年元旦起。縣府交通處將建議公路局適度提升公路客運每車公里成本，以間接提升公路客運司機的薪資。

    溯及今年元旦起 至年底止

    竹縣公路客運業者、亦捷科際近來爆發司機求去潮，嚴重影響乘客權益，縣議員徐瑜新和羅仕琦要求縣府也應補貼，徐瑜新更建議透過立委向主管機關公路局陳情。

    公路客運司機不適用

    議員吳傳地認為，縣府不僅要提高補貼轄管的市區公車司機月薪，也應向公路局反映公路客運司機的困境，請中央提高補助成本、比照竹縣補貼司機等措施，同時幫新豐鄉爭取開辦幸福巴士。議員何建樺也要求縣府，讓市區公車、快捷五號能延伸開進湖口市區，在湖口火車站設站點，方便乘客無縫轉乘。

    交通處長姜禮仙表示，二〇二四年一月起補貼市區公車司機一萬，考慮司機難求，縣長楊文科決定溯及今年元旦起，加碼補貼到今年十二月卅一日止，最多一個月可到兩萬。只要是登記在新竹縣，並固定行駛縣內市區客運路線的司機都適用，甲類大客車每人每月補貼兩萬，乙類大客車每人每月補貼一．五萬。

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