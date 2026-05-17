竹市建國公園 垃圾滿地、街友盤據

新竹市建國公園淪為垃圾場，市議員參選人鄭宏輝嘆新竹科技首都變悲情城市。（取自鄭宏輝粉專）

新竹市建國公園前幾年才改建整理，但這幾年因街友盤據及衛生習慣不佳，變成市區環境毒瘤及治安熱點，市議員參選人鄭宏輝日前拜票時看到建國公園滿地垃圾及酒瓶，甚至街友隨地大小便及生活用品任意擺放情形，感嘆說，大家到建國公園走走看看，會不敢相信世界的科技首都新竹市，看到的卻是「悲情的城市」。

鄭宏輝質疑科技首都變悲情城市

鄭宏輝表示，走訪位於西門市場前的建國公園，新竹人稱「三角公園」，不禁感慨萬千，整個景象就如同市民投訴陳情般，環境髒亂、滿地垃圾，街友就在涼亭內或坐或臥。

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鄭宏輝指出，建國公園周邊居民密集、人流眾多，有西門市場，也有關帝廟，更有文化氛圍的新竹生活美學館，公園應該是乾淨、安全、明亮的公共空間，如今看到的公園景象，讓人感慨與失望，因為維護管理公園環境，不只是美觀問題，更關係到市民生活品質與城市形象。

周邊市場、廟宇 居民密集人流多

鄭表示，看到建國公園變成讓人想匆匆略過的陰暗角落，甚至孩子及家長不敢帶孩子來，再看到公園滿地酒瓶與菸蒂和垃圾，真的呼籲市府加把勁，不要讓建國公園十幾年前的惡名重現，更不要讓建國公園成為街友及髒亂惡臭的代名詞。前幾年市府已投人經費整理改造，如今又變回十幾年前的治安與環境毒瘤，實在讓人感嘆。

養工處：每週用清水沖洗及消毒

市府養工處說，包括建國公園等市轄公園都會派員定期維護及清理，包括每週都會用清水沖洗及進行消毒，也會要求街友清理個人生活物品，公園環境不定期巡查整理清掃，並加強垃圾清運與打掃，呼籲市民共同維護公園公共空間的環境整潔。

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