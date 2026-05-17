「鍾肇政小行星」發表 鍾延威：父親在天空愛台

「鍾肇政小行星」命名頒贈儀式，在鍾老母校龍潭國小舉行，由鍾肇政兒子鍾延威（左）代表接受匾額。（記者謝武雄攝）

中大發現650474號小行星命名 獲國際天文學聯合會通過 向鍾老致敬

昨天是台灣客家籍文學家鍾肇政辭世六週年紀念日，中央大學為表彰鍾老對台灣文學的貢獻，將該校鹿林天文台團隊所發現650474號小行星，命名為「鍾肇政（Chungchaocheng）」，獲國際天文學聯合會（IAU）通過，昨舉行「鍾肇政小行星命名頒贈儀式」，鍾老兒子鍾延威代表接受，他說，小行星直徑僅三．九公里，相當於玉山高度，雖然肉眼看不到，但讓人感覺父親隨時在天空關心台灣的一切。

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天文台發現小行星 4個以台灣文學家命名

鍾肇政生前著作《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》等，被視為戰後台灣大河小說開創者，昨在鍾的母校龍潭國小百年榕樹旁、龍潭愛樂管弦樂團演奏聲中，由中央大學校長蕭述三將「鍾肇政小行星」命名匾額送給鍾延威，蕭說，鹿林天文台發現的小行星有四個用台灣文學家命名，分別是賴和、鍾理和、鍾肇政、黃春明，使科學與人文在宇宙尺度中交會，「鍾肇政小行星」是對鍾老文學成就致意，更象徵台灣歷史記憶、客家文化與本土認同的延續。

與會見證的文化部長李遠表示，鍾老化為天上星辰，以其作品《魯冰花》拍成的電影，經數位修復後，今年在坎城影展播放，也是冥冥之中自有天意。

桃園市副市長蘇俊賓說，電影「魯冰花」以龍潭區三和國小為拍攝場景，鍾肇政父親鍾會可就是戰後三和國小第一任校長，鍾老雖已辭世六年，但似乎還在關心學校。

榕樹下音樂會 就像鍾老當年上課場景

鍾延威感謝中央大學同意將匾額文字「台灣文學之母」改為「客家籍作家」，他語帶詼諧地說「鍾肇政是『公』的，不是『母』的」，畢竟「台灣文學之母」太沉重，相信父親會同意他的做法；他還說，榕樹下音樂會很貼心，鍾家一家四代都在龍潭國小讀書，父親還擔任音樂老師，會把風琴搬到樹下，大家席地而坐上課，許多人畢業後唯一記得的場景，就是榕樹下的音樂課。

鹿林天文台觀測員蕭翔耀與馬里蘭大學博士葉泉志於二〇〇八年八月廿九日合作發現編號650474小行星，之後中央大學命名為「鍾肇政小行星」，運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一周約五．五六年，距離近日點約四．三七億公里、遠日點約五．〇五億公里。

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